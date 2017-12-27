中国超级计算机大步赶超美国

甘霖10年前开始上大学时，全世界最顶尖的10台超级计算机有7台安装在美国，中国则一台都没有。
如今，甘霖在位于中国东部城市无锡的国家超级计算机中心负责科研管理工作，这里运行着世界上速度最快的计算机——“神威•太湖之光”。
甘霖说：“最近10年来，中国的超算能力发展得非常快。”
超级计算机对于国家安全和科学研究至关重要，如今也有越来越多的企业开始依赖它们。这些机器可以帮助进行复杂的运算，比如设计新型武器、汽车、飞机以及制造药品、预测天气、分析地震、寻找油气矿藏。
甘霖的工作是为“神威•太湖之光”开发出更多的应用领域。他说：“这种超级计算机的浮点运算速度最高可以超过每秒10亿亿次。”中国这台超级计算机的运算速度比美国最顶尖的超级计算机——田纳西州的“泰坦”高出四倍。
中国不仅有世界最快的超级计算机，而且在最新公布的世界最快超级计算机500强排行榜上，中国的计算机数量占四成，美国所占的比例不足1/3。
负责整理500强榜单的科研人员在报告中说：“这是中国超级计算机进入500强榜单数量最多的一次，美国的数量则降至自这个榜单1993年出现以来的最低。”
像“神威•太湖之光”这种速度更快的超级计算机可以帮助工业界做更多的事情。假设一家企业想要建设一座风力发电场，它需要了解哪里的风能最大。
甘霖说：“过去，在中国往往需要花费三个月时间来计算一年当中担界上什么地方的风力最强。‘神威•太湖之光’则可以在一周内找到答案。”有了这些信息，企业可以领先竟争对手一步产出能源。
甘霖还说：“如果我们的超级计算机能够运算得更快，那么我们国家的工业在世界上的竞争力也会增强。”
不过，速度只是让超级计算机变得强大的一个方面。中国在像芯片组这样的技术领域仍落后于美国。芯片组可以被视为超级计算机的大脑。
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