男子吃5年素食精神异常

今天，三湘都市报记者从省第二人民医院了解到，该院精神科接诊了一例罕见的精神异常患者。龙先生喝了15年酒，戒酒后又坚持吃了5年纯素食，可是，他身体状况不但没有好转，反而出现了精神异常。医生表示，龙先生是因为缺乏维生素B12，才引起的精神障碍。
56岁的龙先生是衡阳人。他告诉记者，自己从36岁起，每餐都会喝一瓶啤酒。5年前发现身体变差，于是把酒戒了。戒酒的同时开始吃素养生，起先以吃萝卜白菜等素食为主，偶尔还吃个鸡蛋，渐渐的一点蛋鱼肉都不吃，“菜里但凡有点肉末，吃到嘴里就恶心想吐。”去年年底，他感觉双下肢麻木、无力，逐渐发展到连站立都需要借助拐杖。
龙先生的家人告诉记者，今年6月，发现龙先生出现精神异常，经常自言自语，总说有人骂他，情绪低落，忧郁悲观。医生检查发现，龙先生舌头像一面光滑的镜子（镜面舌），触痛觉、腱反射明显减退，四肢多发性神经元性损害，被诊断为维生素B12缺乏引起的精神障碍。
“龙先生的不能行走和精神异常，都是由长期饮酒加上素食导致营养不良造成的。”省第二人民医院成人精神科男病房主任李新纯介绍，缺乏维生素B12可引起神经障碍、贫血、严重精神异常、恶心呕吐等症状。人体自身不能合成维生素B12，主要通过食物摄入足量的肉、蛋、鱼和奶制品等动物食品中获取。正常人体内的维生素B12储备可维持3-6年，龙先生15年的酒龄，导致体内维生素B12吸收障碍，加之5年纯素食使蛋白质和脂肪及维生素B12摄入不足，导致该元素严重缺乏。
支招
营养师教你正确素食养身
“吃素食完全可以成为一种健康的生活方式，但也要讲究方法，品种多样，合理搭配。”省第二人民医院营养师谢匀菊建议。除了蔬菜、水果，还要注意摄入坚果、豆制品、菌类、药食同源的中药材、素食类的海产品、非动物类山珍等。比如，腐乳等发酵过的豆制品含有丰富的维生素B12；香菇含有丰富的维生素和蛋白质。谢匀菊提醒，纯素食者应定期补充维生素B12或从强化食物中获取足够的维生素B12，最简单的方法是每3月肌注一支维生素B12，或口服维生素B12补充剂。
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