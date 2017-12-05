基辛格预言世界大势 对美国未来不乐观

德国《世界报》网站11月29日刊发题为《行家的预言》的文章称，亨利·基辛格与施普林格出版社负责人马蒂亚斯·德普夫纳在美国接受采访，讨论人类悬而未决的问题。德普夫纳认为美国仍是自由的灯塔，但基辛格看起来却不怎么乐观。
文章称，在柏林美国学会于纽约大都会艺术博物馆举办的活动上，有两位客人接受了采访。第一位是目前已经94岁的亨利·基辛格。担当采访者的《纽约时报》著名的左翼自由派评论员托马斯·弗里德曼表示，他对于冷战时期还可以理解。冷战之后的时期也还可以。但是当今这个时代已经完全超出他的理解水平。基辛格是否能帮他解释一下？
这位嗓音低沉的行家预言说，我们生活在这样一个世界，不同地区各自追逐自身利益，而技术发明的影响连他们的发明者也无法预见，技术把这些不同的地区相互联系到一起。
文章称，对于伊朗与以色列的冲突问题，基辛格说以前以色列和伊朗的关系很好。但遗憾的是，伊朗眼下不再仅仅是一个民主国家，它是一项革命工程。从这一属性来说，伊朗对以色列的存在构成了威胁。
文章称，基辛格没有给出该如何应对这一威胁的想法，而是紧接着说了一些关于中国值得注意的内容：有人认为美国的衰落是必然的，也有人认为与中国的冲突不可避免。如果这些人掌握了权力，美国和中国就会径直走向一场战争——而这场战争将比第一次世界大战还糟糕。
文章称，与基辛格不同，阿克塞尔·施普林格出版社的董事长马蒂亚斯·德普夫纳并没有显得很高深莫测的样子。
当托马斯·弗里德曼问他德国究竟是怎么回事时，德普夫纳列举了难民、仇视等问题，并认为这一切都会好转。之后他谈到了自己真正在意的问题：人工智能，还有脸书。他认为，马克·扎克伯格找到了一种商业模式，在这种模式下，他可以不生产任何内容，但以往旧媒体所有收入的99%都被他拿走了。
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