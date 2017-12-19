谷歌被批未删炸弹制造指南

在面临更多恐怖袭击警告之际，一个教圣战分子如何制造炸弹的恐怖分子手册仍在网上流传，而这种炸弹正是上周纽约地铁袭击案中使用的同种类型的炸弹。
在《独立报》提醒谷歌公司超过48个小时之后，这个技术巨头的算法仍然可以让极端分子在搜索结果中找到这些材料。
上周一早高峰期间，现年27岁的“伊斯兰国”组织(IS)支持者阿卡耶德-乌拉在一个地铁通道中引爆了他的自制炸弹。
在提交给法庭的文件中，调查人员说乌拉使用的是网上制造土制炸弹的指南，他把这枚炸弹绑在了自己身上。
这个爆炸装置是在袭击事件一周前在乌拉位于布鲁克林的公寓内制造的，使用的都是居家可以找到的一些物品，例如电池和螺丝，目的是像榴霰弹那样制造尽可能大的伤亡。
通过在谷歌上进行的简单搜索，可以经由一个失效的新闻网站找到制造这种炸弹的指南的全部内容。这个指南在2010年的一个英语宣传杂志中发布，根据这个指南可以制造出与乌拉使用的一样的炸弹。
这个文件只是通过网站轻松找到的无数爆炸物手册中的一个，而亚马逊网站最近也被发现向购物者“推荐”炸弹部件。
另外一个可以轻松找到的“基地”组织手册——通过一个国际新闻网站获取——竟然还包括制造一系列爆炸物的更加详细的指南。
当对一个告诉圣战分子如何制造毒药和化学制剂的PDF文件名进行检索后，谷歌上第一个出现的就是这个文件。
“伊斯兰国”组织也发布自己有关如何制造爆炸物的指南，但它使用的英语宣传基本上都是煽动使用刀子或者车辆的低技术水平袭击，当局更不太可能察觉这种攻击形式。
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