妻子网购10年花掉40万 丈夫怒提离婚

每个成功的男人背后肯定有个伟大的女人，但是马云除外，他成功的背后是千千万的女人，据悉阿里巴巴70%的买家是女性，55%的卖家是女性，由此可以看出网购对女性的吸引力。
据成都商报报道，四川某男子结婚10年，省吃俭用，不抽烟、不喝酒、不打牌，一个月除了几百元个人花费，其余工资都交到妻子手里，希望多存点钱，早点买一套房子，但最终结果却令他暴跳如雷。
张华和刘敏都是80后，夫妻俩有一个可爱的女儿。
10多年前，出身农村的张华来到西昌打工，认识了西昌姑娘刘敏，双方一见钟情，迅速坠入爱河。婚后，张华主动将工资卡交由妻子刘敏保管。
转眼间，张华和刘敏已经结婚10年。10年间，张华的月收入从最初的1000元增加到6000元，但对妻子每月究竟挣多少钱，他不得而知，更不清楚夫妻俩这些年到底攒了多少存款。这些年，张华也是省吃俭用，不抽烟、不喝酒、不打牌，一个月除了几百元个人花费，其余工资都交到妻子手里，“就是希望多存点钱，早点买一套房子”。
张华也多次鼓动妻子刘敏去看房，但妻子刘敏总是说：“钱都没有，看什么房？”
今年11月20日至26日，凉山州放七天彝族年大假。因平时工作表现突出，张华所在单位奖励优秀员工及家属去泰国普吉岛旅游，张华夫妻也在其中。
旅行结束，在泰国曼谷机场免税店，张华想买点当地水果干之类的回来送朋友，却被妻子告知银行卡已被刷爆。而妻子的行李箱里，仅化妆品就买了2万余元。无可奈何之下，平时节约俭省的张华，愤怒情绪一触即发。从泰国至成都，再从成都到西昌，夫妻俩一直冷战，谁也不搭理谁。
11月28日，张华刚进小区，就被门卫喊住收包裹。仔细一看，大大小小23个包裹，上面全是妻子刘敏的名字。
张华在泰国积下的怨气还未转消，新的怒火又窜了上来。
“我每天挣钱那么辛苦，你一天就只晓得在网上买买买，这些年，我交给你的工资到底哪去了，今天你一定要当咱爸妈面说清楚。”回到家，张华一把从刘敏手里夺过手机，接下来的一幕让他傻了眼：经过计算，过去10年间，刘敏在淘宝上一共消费26万余元，在唯品会上消费8万余元，在京东消费4万余元，另外在其他购物网站也有消费，总消费额近40万元。
“你疯啦，竟然花了40万元去网购！”面对妻子如此“疯狂”的举动，张华情绪激动地说，这日子没法过了，坚决要离婚。
在亲朋好友的极力劝说下，张华最终原谅了妻子刘敏，但要求从刘敏处收回自己的工资卡，由自己来管理并支配所有家庭开支。得知刘敏现在每月有4000元左右的工资收入，张华要求其每月至少要存入1000元作为家里的购房基金。
其实如果保证了家里日常的生活支出，10年网购40万应该也不算太过火，男人努力挣钱方是正道。
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