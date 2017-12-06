全球有2.6万恐怖分子伺机而动

一名率兵打击“伊斯兰国”组织(IS)的美国上校透露，有2.6万名恐怖分子长期在国际刑警组织的全球监视名单上。
瑞安·狄龙上校在美国驻英国使馆向打击IS全球联盟介绍情况时透露了这一信息。他说，就在本周，还曾在欧洲国家边境抓获试图进入土耳其的IS圣战者。
五名战斗人员——狄龙说其中有些是“欧洲人”——按叙利亚代尔祖尔被叙利亚民主军发现，当时他们躲在一辆运送燃料的卡车后部。
狄龙透露，2.6万人的名单是由70多个国家整理的，国际刑警组织正在监视他们的动向。
企图进入叙利亚、伊拉克或其他任何地方的IS战斗人员正在受到追踪，而且一旦他们企图进入西方国家，就会被“采取行动”。
狄龙在情况介绍会上保证说，打击IS全球联盟和伊拉克及叙利亚的军队一道，正致力于发现、拦截或击毙企图逃跑的IS战斗人员。
由于IS被赶出像叙利亚拉卡和伊拉克摩苏尔这样的大本营，它的规模一直在收缩。狄龙说，IS作为一支军队现在已经被“打败”。
不过，该组织在本地区以外发动的袭击仍然造成了毁灭性威胁——英国今年遭遇了圣战分子制造的四起恐怖袭击，导致35人死亡。
欧洲大陆和美国今年也发生了恐怖袭击——与IS相关的袭击事件在全球范围内造成了3000多人死亡。
狄龙确信，IS从其大本营协调恐怖袭击的能力几乎已被摧毁。他说：“他们不再拥有过去支持他们实施此类袭击的财源。在失去了原先控制的地盘后，他没有了用来为袭击活动提供资金采源的石油设施。他们也不再有可以收税并制造武器的城市地区和人员。“
狄龙还说，IS的宣传活动几乎已彻底停止——已经很少看到该组织炮制出的新的宣传材料。
之前这个极端组织经常推出关于酷刑与处决的视频，这些好莱坞大片式的制作令人不寒而栗。
当这个组织2014年首次出现在人们的视线中时，将人斩首、活活烧死或者击毙的视频震惊了全世界。
作为一个实体存在的IS现在已经四分五裂，其战斗人员转而采取地下活动，并且已经逃入沙漠地带，不过仍然是一个国际性的恐怖网络。
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