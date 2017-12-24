印度“大师”囚禁上百女子 注射药物控制少女

印度德里警方采取执法行动，进入一名自称“大师”男子所办的“灵魂大学”，发现近200名身陷囹圄的成年和未成年女子。警方官员称，这一所谓大学内部犹如迷宫，“四步一门，五步一锁”，部分女子被下药，可能为性剥削受害者。
该“灵魂大学”位于德里西北部。早前一些非政府组织发起请愿，要求执法部门解救建筑内“被当做动物”对待的女子。这些非政府组织还帮助一名逃离魔窟的女子上庭作证，后者称她在“灵魂大学”内遭人强奸。
德里高等法院19日作出裁决，对所谓“灵魂大学”采取行动。英国《卫报》21日报道，警方破门而入后，在这栋四层建筑内找到近200名女子。
参与行动的官员斯瓦蒂·马利瓦尔说，建筑内状况“令人震惊”，“就像堡垒。我们想要走到里面，每走四步就有一道金属门，过五步又是另一道上锁的门”。
“里面满是隐蔽的囚室，”她说，“整个建筑就像迷宫。”一些女子被人下药，看上去晕乎乎的。
建筑内随处可见注射器和药品。马利瓦尔说，她试用药品后“头昏了两个小时”。
此外，警方还在建筑内找到大量写给“大师”维伦德尔·德夫·迪克西特的露骨信件。迪克西特已被法院传唤。
不过，建筑内不少女子并不愿意离开，警方设法带走了其中未成年女子。
一名工作人员坚称建筑内不存在违法行为，这些女子有书面信件可以证明她们自愿留下。在这里，她们好吃好喝，还可以学习瑜伽，得到灵魂启示。
马利瓦尔担心，这处“灵魂大学”是印度又一处打着宗教旗号的性剥削场所。此前，印度“真业之家”组织头目、“大师”拉希姆·辛格已因强奸罪被特别法庭判处20年监禁。
今年8月，辛格被认定强奸两名女信徒罪名成立。裁定引发辛格支持者抗议，并与军警发生冲突，进而引发印度哈里亚纳邦和旁遮普邦大规模骚乱，蔓延至首都地区，造成至少38人死亡、250多人受伤。（新华社）
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost