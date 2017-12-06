全副武装的中东小国 德媒称以色列军事化程度全球第一

据德国新闻电视频道网站12月4日报道称，德国波恩国际军工转产中心公布的全球军事化指数显示，以色列是全球军事化程度最高的国家。例如，该国的人均重型武器持有量遥遥领先。“以色列的兵役制度也导致军事人员在国民总数中所占比例极高，”报告作者马克思·穆奇勒说。
排名在以色列之后的是新加坡、亚美尼亚、俄罗斯和韩国。也有欧盟国家进入榜单前十名：塞浦路斯名列第八，希腊排名第九。该指数对151个国家和地区的社会军事化程度进行调查，如将国防开支与GDP以及医疗保障等其他社会领域支出进行对比。
“有些国家我们无从获得准确数据用于对比，但基于以往的调查数据，基本可以确定它们的军事化程度同样很高。这些国家包括叙利亚、朝鲜和厄立特里亚，”穆奇勒强调。
在欧洲的北约国家中，主要是东部国家在过去两年提高了军费开支。例如立陶宛的军费开支增加了34.6%，拉脱维亚甚至增加了43.5%。
美国在排行榜上名列第31位——2016年美国军费开支超过6110亿美元，遥遥领先于世界其他国家。德国尽管军费开支增加，仍仅名列第104位。“德国近年来始终处于中游水平，”穆奇勒说。良好的经济发展可以在排名中抵消军费的增加。
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