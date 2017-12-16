新加坡航空和胜安航空推出更“贴心”收费结构

年末将至，又到了大家伙订机票回国探亲的日子。伴随着节日的到来，新航和胜安航空爸爸们也共同更加贴心的收费结构和服务，给大家一个更好的飞行体验。
新航和胜安今早发布联合文告，宣布将从下个月20日起在全球推行新的收费结构。
届时，每级客舱的机票都将分成两至三个种类，目的是让乘客可以根据机票价格、所包含的服务，以及所需的行程伸缩性来自由决定，以更好地满足乘客需求。
经济舱的乘客将有三种机票选项——精简（Lite）、普通（Standard）、弹性（Flexi）。
弹性类别机票的托运行李限额将增加到35公斤，其他两个类别则将保留在30公斤。
目前所有经济舱乘客都可免费选择座位。选择精简类机票的乘客，未来在提前选定机位时，就必须付款，费用从5美元（相等于6.75新元）起；购买普通和弹性类别机票的乘客，以及所有同12岁以下孩童一起飞行的家庭，仍可免费提前选定座位。
商务舱的乘客也有同样的三种机票选项。商务舱乘客的行李托运限额将保持在40公斤。乘客也可以继续免费提前选座。
飞行常客福利多多
在飞行常客奖励计划下，经济舱精简类机票的累积飞行里程将定在票价的50%、普通类机票定在票价的75%，而弹性类机票则定在票价的100%。
商务舱的乘客，弹性类机票的累计飞行里程将定在票价的150%，而精简和普通类飞行里程将定在票价的125%。
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