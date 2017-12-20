哪种数字货币会再现比特币辉煌？

受比特币近期暴涨吸引，加密货币投资者开始进入几种类似的数字货币市场，希望幸运之神再次光临。
数字货币Altcoin的价格一直随着比特币飙升而水涨船高。据coinmarketcap.com，一种名为莱特币(Litecoin)的数字货币仅上周三一个交易日便飙升约60%，至341.72美元的最高历史纪录，其表现尤其引人注目。
莱特币价格本月初只有88美元，年初为4.33美元。虽然比特币今年以来累计上涨逾1,600%，但据coinmarketcap.com，同期莱特币上涨约7,000%，尽管周日略回落至323美元左右。
得克萨斯州奥斯汀比特币开发人员Jimmy Song称，比特币大涨（现报约19,000美元）使得投资者愿意考虑走势与其类似的任何数字货币，韩国散户投资者推动数字货币价格大涨，他们会买入看上去相当便宜的任何数字货币。
今年，加密货币在日本、韩国等一些国家得到更多认可，机构投资者和华尔街对加密货币的兴趣日渐浓厚，加之首次代币发行(Initial Coin Offerings, 简称ICO)这种新的融资方式兴起，这些因素综合在一起令许多加密货币受益。单单是今年，ICO就吸引到超过40亿美元新资本。
整个加密货币领域的总市值达到了约6,000亿美元。比特币市值为3,230亿美元，占据其中大部分。不过还有一些知名的替代性加密货币，例如以太币（市值710亿美元）、瑞波币(Ripple)（市值290亿美元）、比特币现金(Bitcoin Cash)（市值320亿美元）和莱特币（市值176亿美元）。目前市值超过10亿美元的加密货币有26种。而在2017年之前，只有比特币和以太币的市值超过了10亿美元。
比特币的上涨营造了一种氛围：只要一种加密货币看起来像下一个不错的押注对象，投资者就会跟风投入。这对那些规模相对较小、交投清淡的加密货币市场影响可能尤为显著。
2011年诞生的莱特币尤其受益于比特币的火爆。莱特币是第一种主要的比特币替代性货币。一些业内人士指出，Coinbase的在线交易平台GDAX支持莱特币交易。许多新投资者开始尝试交易加密货币时首先会选择Coinbase，所以这些投资者很可能会在Coinbase平台上试水莱特币。
莱特币创造者Charlie Lee周三在Twitter上写道，莱特币正获得主流群体的大量关注。他告诫说，投资者不应当指望加密货币当前的涨势会一直持续下去。他写道，根据他所看到的情况，加密货币每一轮涨势结束后就会有一轮跌势。记者未能联系到Lee置评。
比特币是由一个名为Satoshi Nakamoto的匿名创作者于2009年发布的。由于该软件是开放源码，这意味着任何人通过任何调整或变动都可以复制并创建一个新版本。这种可塑性正是目前存在超过1,000种此类比特币替代品的原因。
分析人士称，许多此类代币要么前景堪忧，要么就是拉高出货的骗局。但其中规模最大的代币自身的估值已高达数十亿美元，而且可能被证明是富有生命力的比特币替代品。
Lee曾任谷歌(Google Inc.)和Coinbase的软件工程师。2011年10月，他发布了自己的比特币版本，并将其命名为莱特币。莱特币对比特币的某些特性进行了调整，从而形成了一个交易结算速度更快、收费更低的网络系统。Lee经常表示，如果比特币是黄金，那么莱特币便是白银。
莱特币问世的时间已经够长，并拥有足够多的研发人员，因此似乎比一些较新的币种更加稳定。Song和其他人士指出，上述开发团队还经常会对一些后来在比特币中显示出来的系统升级进行测试和执行。尽管如此，莱特币吸引的开发人员和企业仍不如比特币多，这也在一定程度上限制了莱特币相对于其他规模更大的代币的吸引力。
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