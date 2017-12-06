美媒称 “升级版”F-35可对地精确打击 战力再度提升

据美国《国家利益》双月刊网站12月3日报道称，美国空军正在为洛克希德-马丁公司制造的新式F-35A联合攻击战斗机增添打击移动目标的能力，这款战斗机增加了雷神公司生产的500磅（1磅约合0.45公斤）重的GBU-49“增强型铺路Ⅱ”激光制导炸弹。
空军F-35联合攻击战斗机整合办公室负责人托德·坎特伯雷准将在一份声明中说：“把GBU-49加载在F-35A战机上是向作战人员提供作战能力的一个重要里程碑。”
“F-35已经准备好投入现役和作战了，把GBU-49加装在F-35战斗机上会使F-35比现在还致命。”
正如最初设想的那样，这种单发隐形战斗机在其Block 3F软件中未纳入用激光制导武器击中移动目标的能力。尽管配备最终版Block 3F方案的F-35战斗机能够识别并追踪多个移动的地面目标，但是当五角大楼最初为日后成为联合攻击战斗机项目的事项制定需求时，当时的想法是飞行员会使用集束炸弹对付敌人。然而，自从2008年通过《国际禁用集束炸弹公约》以来，此类武器已经过时了。美国不是该公约的缔约国，但华盛顿在大多时候都遵守该公约的条款。
由于华盛顿大多数时候都在遵守该公约，因此五角大楼需要找到一种能击中移动目标的解决方案，无需使用集束炸弹或是让飞行员手动调整像GBU-12（它是GBU-49的早期版本）这样的激光制导炸弹便能击中目标。
为此，美国空军与雷神公司签了一项合同，为F-35战斗机采购“增强型铺路Ⅱ”激光制导炸弹。按照空军的说法，添加GBU-49“将使F-35A在与Block 3F软件整合后能够打击移动目标，直到以后发布的软件纳入用激光联合直接攻击炸弹和小直径炸弹发动打击的能力”。
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