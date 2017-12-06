美媒观点：美税改将给中德日出口商“送大礼”

美国消费者新闻与商业频道网站12月3日发表经合组织前高级经济学家迈克尔·伊万诺维奇的文章称，“大老党”的税改计划给中国和德国送上一份数以十亿美元计的大礼。
文章称，减税和美国经济对外部门的关系很简单：所得税税负的减少可增加家庭可支配收入，进而推动个人消费、住宅投资并间接增加商业资本支出——这些都是美国经济的主要组成部分，合计占到美国国内生产总值的85%。所有这些新的购买力随后会推高进口需求，而国内市场规模的扩大会降低企业向海外出售商品及服务的压力。其结果是贸易平衡状况持续恶化：贸易顺差减少，或者说最通常的情况是贸易逆差增加。美国参议院上周五通过的减税计划很可能会引发这种局面。
文章指出，有鉴于此，人们很容易想到，中国、日本和德国的对美出口商都很期盼从美国顾客那里获得更多的销售订单。这些出口商与美国做生意的利润已经很高了。今年前9个月，上述三国对美贸易顺差合计达3720亿美元，相当于美国贸易逆差总额的近2/3，与2016年同期相比增加了4%。
文章称，今年余下时间里，美国外贸数字会变得更糟糕，因为在零售业旺季进口商品销售额会增加。今年9月已对这一动向进行了一番预演，美国对中日德三国贸易逆差总额年化增长率高达6%。
文章指出，这是否意味着，唐纳德·特朗普总统所说的“意义重大、妙不可言且规模庞大的减税计划”会带来一个始料未及的结果，即给我们的主要贸易伙伴送上一份数以十亿美元计的大礼？
文章认为，后果会是这样的，但并非始料未及，因为本应有人已向特朗普总统解释，一旦减税和异常宽松的信贷条件双管齐下造成“速燃”，那么本已规模庞大、糟糕透顶且颇具破坏作用的美国贸易逆差会出现什么状况。
文章称，毫无疑问，调整税收政策是为美国企业消除竞争障碍以及防止通过把利润藏在海外进行避税的必需之举。但在以远超1.5%潜在经济增长率的速度印钞来推动美国经济的大背景下，再进行大规模财政刺激就另当别论了。
文章指出，颇具讽刺意味的是，这项减税计划显然旨在赢得选票，而在2018年11月国会中期选举前夕，该计划会是一枚随时都可能爆炸的定时炸弹。而事实上，那会限制人们对特朗普政府的信心，还会削弱共和党对权力的把持。一如往常，触发因素可能是很容易失常的通胀预期以及公共部门借贷需求的持续增加。那将在普遍预期加息的高度紧张氛围下束缚住美联储的手脚，而金融市场的分崩离析将导致经济前景暗淡，还会启动不祥的政治进程。
文章认为，美国国内需求的强劲增长将通过贸易账户出现渗出效应，对美贸易顺差国家将由此受益。而作为这些事态发展的反映，贸易逆差增加会导致美国净外债规模持续扩大，美国与中日德等主要贸易伙伴的政治关系也将愈发吃紧。
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