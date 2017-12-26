新冷战阴影再现 德媒称俄潜艇活动频繁引北约担忧

据德国之声电台网站12月23日报道称，据美国《华盛顿邮报》等媒体披露，俄罗斯潜艇近期愈发频繁地在地中海、大西洋等水域活动，已经引起了北约的高度警惕。北约方面称，俄潜艇的活跃程度已经相当于冷战时期的活跃程度。
北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在接受《星期日法兰克福汇报》采访时表示，近年来，俄罗斯投入了大量资源用于建设海军，尤其是其潜艇部队；2014年至今，已经有13艘新潜艇服役。他说，俄罗斯潜艇的活跃程度现在处于冷战以来的最高水平，“北约是跨大西洋的联盟，我们必须具备跨大西洋运送部队及装备的能力”。
斯托尔滕贝格还强调说，北约需要保证安全、开放的海上通道。他透露，北约计划成立一个新的欧洲运输及大西洋司令部，从而能够在对俄冲突升级时确保人员运输与物资补给。斯托尔滕贝格说，北约的海上力量目前存在缺陷，“冷战结束后，北约削减了其海上力量，尤其是反潜能力。部队的演练次数减少，备战出勤率也有所降低”。
此前，《华盛顿邮报》还报道称，俄罗斯潜艇愈发频繁地出现在北大西洋的重要海底通讯缆线附近。斯托尔滕贝格表示，如果这些海缆被切断，将对全球经济造成严重后果；而如果莫斯科窃取海缆中传输的数据，就能获取极其有价值的信息。北约潜艇部队司令、美国海军少将安德鲁·伦农则表示，俄罗斯“对于北约及其成员国的海底基础设施具有明显的兴趣”。
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