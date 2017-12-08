苏-57将成“空战之王” 新发动机助力战力提升

据俄新社12月6日报道称，俄罗斯第五代战机苏-57终于获得了新的“心脏”。专为隐形战机研制的代号“30号产品”的发动机6日开始飞行测试。苏霍伊公司首席试飞员谢尔盖·博格丹驾驶装备这种发动机的原型机升空。飞行持续了17分钟，一切顺利。发动机一直是苏-57唯一的薄弱环节，使其无法成为真正的新一代战机。现在，这块拼图终于凑齐。
起初，苏-57所有原型机安装的都是AL-41F1双路式涡轮风扇发动机——第4++代战机苏-35S发动机的升级版。这种发动机增强了推力，采用复杂的自动化系统、全数控系统和新涡轮。但这对新一代战机来说还不够。
“30号产品”让苏-57变得更快、更灵活、更经济。与前代战机相比，它可以飞到更远的地方执行作战任务，而不是只有隐形优势。
新发动机被安装在所谓的二代原型机上：2015年4月27日首飞的T-50-6、2016年11月17日首飞的T-50-8和T-50-9、2017年4月6日首飞的T-50-11。其中，T-50-11的外形与量产机最为相似。
联合发动机制造集团多次强调，“30号产品”是全新的发动机，而不是旧型号的升级版。它的主要亮点包括新的风扇、压缩机和控制系统。它能让飞机不用加力装置就达到超音速，从而节省大量燃料。联合发动机制造集团发言人安东·切丘科夫今年年初表示，这种发动机实现了很多世界上独一无二的新发明，将使第五代战机成为更具突破性的机型。公开消息源显示，苏-57安装的两台“30号产品”可以提供36吨推力，略高于美国F-22“猛禽”战机的发动机（约32吨）。但我国飞机明显优于西方竞争对手的地方在于机动性。“30号产品”是全向矢量发动机，简而言之，它能使飞机在空中跳舞，大幅改变方向和速度，还能让飞机在敌军导弹和雷达面前“金蝉脱壳”，在空中与任何飞机进行高效近身作战。“猛禽”安装的F119-PW-100发动机只能向上或向下偏转。
飞机自动化很大程度上拜其先进的电子设备所赐。俄罗斯未来研究基金会在2017年莫斯科航展上首次展示了苏-57的“神经系统”——监控飞机构件状态的界面。为了展示这种能力，未来研究基金会使用了由复合材料制成的苏-57模型。当模型发生形变时（比如机翼弯曲），所有外部影响都会显示在屏幕上，帮助飞行员评估故障特点。
最后阶段是研制新飞机的武器，包括近程和远程空空导弹、制导航空炸弹、反坦克导弹等。
《祖国军械库》杂志主编维克托·穆拉霍夫斯基表示：“负责研制武器的是战术导弹武器公司。在完成测试后，新武器系统将安装在第五代战机和前代战机上，从而大幅提高其战斗力。希望俄罗斯空天军在2018-2025年国家武装计划的框架内获得一大批第五代战机。”
第一批量产苏-57将从明年开始交付军队。公开消息源显示，空天军将在2025年前获得约60架第五代战机。首批12架将在2021年前交付完成。
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