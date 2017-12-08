中国清理“僵尸债”将提升GDP

国际货币基金组织(IMF)的最新研究显示，亏损的“僵尸”企业的债务在全部企业债中所占的比例小于此前的普遍预期，这凸显出，中国决策者在设法控制不断增长的债务时面临全面挑战。
IMF今年8月警告称，中国的整体债务正以“危险”的速度增长，其中企业债是最大的推动因素。中国领导人已将控制国有企业的债务作为政策重点，而金融监管机构最近颁布了旨在遏制影子银行业的迄今最严规定。
长期以来，经济学家们一直认为，国有的“僵尸企业”依靠低息贷款和政府补贴勉强度日的亏损企业——是中国债务问题的一大源头。
但IMF的一份新工作论文显示，截至去年底，僵尸企业的债务只占中国企业债总额的5%到9%，而产能过剩行业——钢铁、铝、煤炭、镀膜玻璃和水泥——的企业债务也仅占16%。
根据国际清算银行的数据，“僵尸债”相当于中国国内生产总值(GDP)的6%到11%，产能过剩行业的企业债务达到GDP的21%，而企业债总额相当于GDP的16%。
过去几年中，中屆的企业债总额与GDP之比快速上升，2014到16年底攀升21个百分点，而经济学家们就已经大声警告称中国存在债务风险。
因此，即使产能过剩行业的企业和僵尸企业在一夜间得到处理，中国的债务水平也仍将处于令人担忧的高位。
北京一家研究公司龙洲经讯的经济学家陈龙说：“对僵尸企业和过剩产能行业开展的行动具有行业针对性。它并非宏观经济政策。问题也仅集中在特定地以中国北部地区为主。”
尽管如此，这篇论文显示，解决僵尸企业问题将给中国经济带来极大好处。该论文由IMF驻华盛顿高级经济学家林卫基、驻华首席代表席睿德以及另外两名作者联合执笔。
尽管僵尸企业和产能过剩企业的债务占企业债总额的比例不大，但这些企业挤占了经营得更好的公司获得贷款、劳动力和其他支持的机会，拉低了整体生产率。
专家们在这篇论文中估计，整顿经营不善的企业和减少产能过剩可在未来10到15年间令GDP增速每年提高0.7到1.2个百分点，上述时间段结束时经济规模有望扩大16%到28%。
这篇论文说：“处理僵尸企业等经营不善的公司是应对债务脆弱性问题和提高生产率增速的第一步。政府应通过暂停提供暗中的贷款支持以及允许更大规模的公司违约，来加强对僵尸企业乃至所有国企的预算约束。”
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