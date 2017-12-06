日本61名议员再次集体“拜鬼”

数十名曰本议员周二参拜了有争议的靖国神社，而邻国中国和韩国认为靖国神社是东京军国主义的象征。
靖国神社的一名高级工作人员对法新社记者说，安倍晋三首相没有像过去那样送来祭品。
倨日本参议院的一名官员说，参拜靖国神社的议员中没有大臣。他说，共有61名议员——基本来自安倍保守的自民党——参拜了靖国神社。
靖国神社供奉的是数百万战争死难者，还有二战后被判犯有战争罪的高级军官和政治人物。
北京和首尔将靖国神社视为东京侵略历史的象征。几十年来，靖国神社一直是20世纪上半叶遭受过曰本殖民和侵略的国家批评的焦点。10月份，安倍给靖国神社送了祭品，但没有去参拜。这被视为曰本极力避免在这个问题上引起邻国的抗议。
2013年安倍参拜靖国神社的行为激怒了北京和首尔，也受到了亲密盟国美国的指责。美国称对这一行为感到“失望”。
此后，安倍没去参拜而代之以供奉祭品。安倍和其他民族主义者称，靖国神社只是一个纪念死去的军人的地方，并将它与美国的阿灵顿国家公墓相提并论。
【曰本广播协会网站12月5日报道】5日，跨党派国会议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会”的约60名众参两院议员参拜了靖国神社。
“大家一起参拜靖国神社国会议纪会”在每年春季大祭、秋季大祭、8月15日“终战日”,都会到靖国神社进行参拜。今年由于秋季大祭与日本众议院选举时间重合，该议员联盟推迟时间，于5曰进行了参拜。
担任该会会长的前参议院副议长尾迁秀久，与自民党、民进党、希望之党、曰本维新会等党派的众参两院国会议员约60人，于5日上午8点进入靖国神社本殿，集体进行了参拜。
安倍内阁中参加此次参拜的，除安倍首相特別助理卫藤晟一外，还有总务副大臣奥野信亮、外务副大臣佐藤正久、文部科学副大臣水落敏荣、环境副大臣渡嘉敷等。
尾辻秀久在参拜后会见记者时说，“因为没能在秋季大祭时集体参拜，觉得在国会会议召开期间参拜比较好，所以今天进行了参拜。考虑到北朝鲜的行径，一边祷告千万不要再有人被合祭到靖国神社，一边进行了参拜。
【共同社东京12月5日电】曰本跨党派议员联盟“大家一起参拜靖国神社国会议员会，(会长为前参院副议长尾辻秀久)5日上午集体参拜了靖国神社。朝野各党的61人前往参拜，曰本政府的外务副大臣佐藤正久等人也在其中。
该议员联盟以往都是在10月的秋季例行大祭期间前往参拜，今年因与众院选举时间重合而推迟。
安倍在今年的秋季例行大祭供奉了名为“真榊”的供品。
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost