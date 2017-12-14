文在寅访中盼修复中韩关系：将深入探讨共同关切

外媒称，韩国总统文在寅开始了他为期4天的首次对华访问。12月14日韩国总统文在寅将与中国国家主席习近平在北京举行会谈，这次会晤的目的是打破因韩国部署“萨德”后两国关系的僵局。
规划中韩经济合作
据韩联社12月13日报道，正在中国进行国事访问的韩国总统文在寅12月13日下午在北京钓鱼台国宾馆出席中韩商务论坛并发表演讲，他表示次日与中国国家主席习近平会谈时将就启动中韩自贸区（FTA）服务投资后续谈判签署谅解备忘录（MOU）。
文在寅说，期待两国企业进一步打入对方服务市场，搞活相互投资。生效第三年的中韩FTA是两国经济合作的基础，为了让两国企业获得实惠，应持续检查FTA执行情况，降低检疫、通关、非关税壁垒等贸易门槛。文在寅强调，有必要开启中韩经济部长会议等政府部门协商渠道，激活半导体、钢铁等各产业民间协商渠道。
文在寅在演讲中为中韩经济合作迎接新的25周年提出3大原则和8个合作方向。3大原则为加强制度合作基础，立足两国经济战略推进面向未来的合作，以人为本的合作。8个合作方向为稳定的经济合作制度基础、贸易领域的多样化和数字贸易、深化针对第四次工业革命的未来新产业合作、扩大风险和创业领域合作、加强能源领域合作、加强环境领域合作、联合进军第三国基建项目、搞活以人为本的民间交流合作。
文在寅提出，中韩建交25年来，经济合作偏重制造业，应结合两国产业结构变化，将贸易投资从传统制造业扩至高档消费产业和服务领域。文在寅强调，韩国新北方和新南方政策与中国政府的“一带一路”构想一脉相承，建议中韩企业强强联合共同进军第三国。
文在寅还提到今天是南京大屠杀80周年公祭日，他说，韩国人能够深深地感同身受中国人所遭遇的痛苦。他代表韩国人怀着同病相怜之情哀悼遇难者，向众多心怀伤痛的人表示慰问。
对于中韩关系，文在寅说，过去25年来，若说两国创造了友谊与合作之海，今后25年两国应为共同繁荣扬帆前行，两国应是实现共同繁荣的命运共同体。相信若双方同舟共济、齐心协力定能共同发展和前进。
出席在华韩国人座谈会是文在寅访华之旅的第一个行程，于晓光、秋瓷炫等11对中韩跨国夫妇、在中国韩国人会代表、创新企业家等400多人受邀出席。
致力恢复两国互信
据塔斯社12月12日报道，韩国总统文在寅希望，12月13日开始的对华访问有助于恢复两国互信。他在接受中国中央电视台采访时这样表态。
文在寅强调：“我希望，此次访华在增进中韩两国民众友好关系的同时，还有助于恢复两国之间的信任。”文在寅指出，希望与中国领导人习近平建立老友式的关系。这将是文在寅就任总统后两人第三次会面。
谈到在韩国部署美国“萨德”系统的问题时，文在寅表示，首尔和北京“理解彼此的立场”。随着时间的推移，在该问题上的纠纷会得到解决。
韩国领导人还呼吁中国支持即将在韩国平昌举办的冬奥会。
另据路透社12月12日报道，12月14日韩国总统文在寅和中国国家主席习近平将在北京举行会谈，这次会晤的目的是打破因韩国部署“萨德”后两国关系的僵局，会晤最重要的议题是控制朝鲜的核武器计划。
这将是两国领导人今年以来的第三次会面。文在寅预计会重申两国10月底达成的共同看法——使所有交流活动正常化，放下因“萨德”问题造成的持续一年之久的争议。
在接受中国央视的采访时，文在寅表示，由于朝鲜的“威胁”，“萨德”的存在不可避免，但他保证不会利用“萨德”对付中国。
“韩国今后会非常小心，‘萨德’系统不会侵犯中国的安全。关于这一点，美国对韩国已经承诺了好几次。”文在寅称。
此外据韩联社12月13日报道，韩国总统文在寅13日在访华第一站北京表示，迎来中韩建交25载的今年是富有意义的年份，两国经贸及人员往来呈现爆发式增长，在华营商的韩国企业多达2.5万多家。
文在寅还表示，“萨德”余波给大家带来许多困难，希望此次国事访问能增进两国互信，为中韩关系开创新时代，最大的期望莫过于让两国人民依旧心连心。中韩两国将启动全新的旅程，互相增进利益及民生福利，成为真正的伙伴。
深入探讨共同关切
据德国之声电台网站12月12日报道，韩国总统文在寅开始了他为期4天的首次对华访问。他此次与习近平的会面发生在局势紧张加剧的时候：11月29日，朝鲜试射“火星-15”型洲际弹道导弹。眼下文在寅在很大程度上支持特朗普的制裁和孤立路线——而这也令中国感到不满。
与此同时，中韩经济关系也因“萨德”导弹防御系统而变得紧张。中国对首尔进行了非正式的经济制裁，据韩国峨山政策研究院估计，韩国的经济损失高达75亿美元。
与此相对应，对两国领导人即将进行的会面的期望极高。韩国总统府表示，文在寅和习近平将讨论“和平解决朝鲜危机”的可能。但同时也明确表示，两国领导人既不会举行新闻发布会也不会发表共同声明，而这与双方在部署“萨德”系统问题上立场不同有关。
报道认为，文在寅目前处于两难的境地，一方面他不想惹恼美国盟友，另一方面又希望让对华关系恢复正常化。
另据《日本经济新闻》12月13日报道，韩国总统文在寅12月13日访问中国。中韩10月底一致同意改善因部署“萨德”问题而恶化的两国关系。文总统访问中国能否使中韩关系正常化将成为焦点。
在首尔明洞，中国游客一度销声匿迹，如今开始逐渐增加。自11月起，中国部分地区重启了韩国跟团游项目。不过，据韩国旅游界人士透露，现在中国仍不允许推出可以搭载大批游客的游轮和包机项目，并且排斥乐天。
在中国人跟团游的首尔旅游路线中，乐天相关设施被排除在外。由于乐天提供“萨德”系统部署场地，中国政府现在仍不原谅乐天集团。
据韩国银行估算，2017年韩国经济增长率约为3%。“萨德”问题拉低了韩国GDP0.4个百分点。中国游客减少导致餐饮、住宿和零售等服务业的销售额下降，影响也波及制造业。
7月，瞄准中国内陆地区扩大的需求，现代公司在重庆市开设新厂。不过，由于“萨德”问题的影响，工厂运转率较低迷。文总统计划16日视察该工厂。现代公司期待文总统此访可以带来环境好转。
文总统访华期间，韩国财界也派遣史上最大规模的经济团体访问中国。以SK集团会长崔泰源、现代汽车集团副会长郑义宣、三星电子联席CEO尹富根等大财阀首脑为代表的260多人将访问中国。
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