俄总统竞选活动正式开始 已有23人表达参选意愿

俄媒称，俄罗斯总统竞选活动正式开始，联邦委员会的相关决定公布在《俄罗斯报》上。
据俄新社12月18日报道，俄罗斯党派候选人和独立候选人18日就可在各党代表大会或倡议小组会议上开始正式提名程序并向中央选举委员会提交必要文件。
俄罗斯中央选举委员会18日将批准即将举行的竞选活动计划，中央选举委员会主席埃拉·帕姆菲洛娃表示，已有23人表达了参选意愿，其中包括现任总统普京。18日起将开始向俄罗斯中央选举委员会划拨用于组织和举行2018年3月18日总统选举的经费，筹备和进行2018年竞选活动的计划开支为148.07亿卢布（约合人民币16亿元）。
帕姆菲洛娃表示，包含88万名各级选举委员会成员的俄罗斯选举体系完全做好了选举准备。她表示，“我们进行认真训练，为的是举行的竞选不会让我们当中任何人感到羞愧，以便我们为这场竞选感到自豪”。
俄罗斯中央选举委员会主席还说，从上一次总统选举以来的6年里，国家元首选举法已最大限度自由化，去掉了一系列障碍，提高了监督员的权力。
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