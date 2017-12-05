比特币禁令助中国躲过一场加密货币泡沫

港媒称，根据央行一名副行长的说法，中国今年早些时候作出了严打加密货币的正确决定，从而确保该国避开了比特币价格飙升至1万美元以上所造成的连带影响。
据香港《南华早报》网站12月3日报道，兼任中国国家外汇管理局局长的潘功胜在北京说，如果中国在近3个月前没有禁止比特币交易和首次代币发行（ICO），那将是“可怕”的。
潘功胜在12月2日表示：“如果情况仍然是今年年初的样子，那么全世界80％以上的比特币交易和ICO融资将在中国发生——今天的情况会怎样？这真的很吓人。”
报道称，ICO是一种众筹融资实践，它使公司可以通过发行自己的加密货币来筹集资金。
9月中旬，中国人民银行叫停了北京和上海的数字货币交易平台的业务，理由是担心不受监管的市场可能构成重大金融风险。
报道称，像比特币（它是市值最大的数字货币）这样的加密货币的增长是爆炸性的，但同时也是变化无常的。11月30日，比特币的价格跌至9000美元，而它在11月29日刚刚创下11395美元的历史最高纪录。它12月3日晚在香港的售价为11255美元。
潘功胜还在12月2日警告说，由于其交易的不可预测性和投机性，有可能生成一场比特币泡沫。他指出，比特币在今年初的价格约为1000美元，而2011年某些时候的价格只有1美元。
报道称，在他发表上述言论之前，美联储负责监督的副主席兰德尔·夸尔斯11月30日曾警告说，加密货币会对更宏观的金融体系产生“溢出效应”。
夸尔斯说：“如果没有央行资产的支持和机构支持，（我们）不清楚一种居于大型支付系统核心的私人数字货币将如何表现，以及该支付系统能否在承受压力时运行。”
报道称，尽管中国禁止了加密货币交易，但政府表示正在考虑发行自己的主权数字货币。
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