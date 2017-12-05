美陆军研发“移动4S店” 可在战场随时为军车“体检”

据美国《国家利益》双月刊网站12月3日报道称，美国陆军武器开发人员最近完成了一次“原理验证”演习，让“斯特赖克”装甲车使用无线装置、更快的计算机处理速度、云技术和人工智能来帮助监控车辆状况并预测车辆未来的需求。
这一行动与前不久美国陆军与IBM公司续签的1.35亿美元陆军“后勤保障活动（LOGSA）”协议有关。按照协议，IBM公司将继续提供云服务、软件开发和认知计算，以构建技术基础设施。
此次“斯特赖克”装甲车演习背后的理念是，利用人工智能在用于“视情维修（CBM）”的传感器和相应的数据分析之间迅速建立无线连接。
LOGSA指挥官约翰·金兹利上校解释说：“我们进行了一次‘原理验证’，利用历史维修记录为指定的成套设备查找数据，将它与技术手册文档进行配对。我们可以利用人工智能，根据里程数和传感器读数来判断车辆当前和未来的状况。人工智能使计算机得以在工程细节和传感器数据之间建立上述技术联系。”
IBM公司沃森分公司使用的由人工智能驱动的计算机自动化能够实现对历史数据库和传感器信息的快速读取，使指挥官能够快速发现和预测机械故障、设备运转状况和使用寿命的详细情况。
美国陆军开发人员解释说，因此，无线连接和更多地由人工智能驱动的CBM能够加快分析速度，使指挥官能够做出近乎实时的决策。
美国陆军正在与IBM公司和“斯特赖克”装甲车的制造商通用动力陆地系统公司密切合作，以实施、评估和筹备这项技术。
CBM旨在将美国陆军的维修和更换工作从一套基于计划的“用到发生故障”的机制转变成为一种“在必要时进行修理”的方式。人工智能增强型分析能够带来更加强大的预测故障的能力。
IBM公司服务云解决方案主管格雷格·苏奇克说：“沃森给CBM带来了分析上的优势。”他说：“它可以读取和分析信息库，以确定某个装置何时以及是否会发生故障或达到其使用寿命。沃森能够近乎实时地进行操作并提供持续的更新。”
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