预测模型显示2018年全球经济衰退风险低

英媒称，经济评论人士现在几乎达成了一种全面共识，那就是2017年全球经济实现了同步且相当强劲的周期性回升。市场的注意力现在转移到对2018年经济活动的前景展望上。
据英国《金融时报》网站12月10日文章，宏观经济学家通常觉得难以预测未来一年的国内生产总值（GDP）增长，特别是当导致经济体走向衰退的震荡出现的时候。尽管如此，我们仍然可以发现一些有益的因素，帮助预测未来一年的可能走向。
一种条理清晰的预测方法是使用杠杆资产管理公司短时预报（动态因子）模型，为最近一段时间的增长设定一条准确的基线，根据模型对潜在增长率的预测，将这一基线与对未来几个季度的预测结合起来。
目前，此类预测方法表明，最近的周期性上涨将于明年放慢速度，但不会像人们一致预计的欧元区和美国的放缓那样快。2018年的衰退风险似乎仍然很小，除非在这段时间内出现剧烈的金融震荡。
上述预测方法几乎肯定会预计美国和欧元区明年的增速放缓，因为这些模型估计，这些经济体长期的潜在增长率仍然远远低于目前的周期顶峰的速度。这种更低的潜在增长率给明年的预测带来了下行压力。
根据动态因子模型，中国和日本的增长模式将与美国和欧洲完全不同。这是因为亚洲这两大经济体最新的短时预报基本上符合整体趋势，因此明年的潜在增长率没有面临下行压力。
预测模型还表明，接下来的12个月发生衰退的可能性相当低。在美国、中国和欧元区，明年的GDP增长出现两个季度负增长的可能性目前不到10%。当然，一次重大的收缩震荡会迅速改变这种乐观的估计。
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