代理商单方关闭？llaollao誓言将重返新加坡

日前，在新加坡广受欢迎的西班牙酸奶冰淇淋llaollao关闭了在新加坡的29家分店，令广大民众颇感惋惜。但在昨日llaollao的新加坡Facebook官方账户指是新加坡的本地代理商单方面在新加坡关闭所有的分店，以新品牌酸奶冰淇淋 Yolé取而代之。同时也表示，llaollao很快将会重新回到新加坡。





llaollao的新加坡Facebook账户12日晚间发文表示对于突然关闭29家分店令他们对代理商感到非常失望，也对多年的心血感到十分痛心。他们将履行他们的责任来处理这个情况，但是对于顾客造成的困扰以及不便表示深感抱歉。





llaollao 团队也强调与新品牌Yolé完全没有关系，Yolé是全新的品牌，虽然有着欧洲品牌的头衔，但是在欧洲不存在这个品牌。自12月7日起在Yolé店所售卖的产品，也与llaollao没有关系，只不过一些店还有一些剩下的llaollao存货。





llaollao 也表示，目前正在积极致力于在新加坡保留llaollao品牌，因此将很快开设新店，并且呼吁粉丝随时留意他们的社交媒体账号的更新动态。





此帖引起不少网友的点赞与分享。而新品牌Yolé不久前也设立了Facebook专页，不过粉丝人数只有700多，人气远远不及拥有近3万粉丝的llaollao。





不知等llaollao重返新加坡时是否会再次掀起一番热潮呢？



