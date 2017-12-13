印尼网约摩托兴起 引腾讯等全球知名企业投资

对于印尼雅加达生活的Nasrun来说，他的早晨总是在热火朝天的忙碌中开始：骑着摩托先后送四个孩子上学，随后给一家公司的员工递送文件。快到中午时分，他又载着饺子和日本料理，奔向印尼证券交易所，他的客户正在那里等待他的食物......
如此“十项全能”的Nasrun，究竟是从事什么工作呢？
原来，他是印尼提供网约车服务的Go-Jek公司员工，这家目前估值超过30亿美元的网约车企业，目前已经吸引了包括腾讯在内的多家全球互联网巨头的投资。
然而，令很多人意想不到的是，这家蓬勃发展的网约车企业，约的并不是人们习以为常的小轿车，而是摩托车。
印尼网约摩托车蓬勃兴起
“我们也很佩服Uber这样的公司，但是我们比他们更会创新，发展更快。 ”
据《纽约时报》11日报道，目前，Go-Jek公司的主打应用可以让乘客约到载人的摩托车司机（目前也出现了汽车），也可以带外卖，采购百货，或者替人送礼物。而Go-Jek的另一款姊妹应用Go-Life的用途则更加广泛，可以请家政、做头发、上门做足部护理甚至给汽车加油......
目前，Go-Jek只进入了印尼市场，尽管面临着Uber及另一家业务遍及东南亚的新加坡网约车公司Grab的挑战，但强大的用户粘度仍使得Go-Jek稳居优势。
“我们也很佩服Uber这样的公司，”Go-Jek公司33岁的创始人兼总裁马卡里姆（Nadiem Makarim）表示，“但是我们比他们更会创新，发展更快。”
目前，有着6亿人口的东南亚，正在成为全世界互联网用户增长最多的地方，也成为了吸引科技投资的磁石——但是面对本土企业的挑战，优步的开拓之路也并不轻松。
“这是一个发展迅猛的市场，”优步的亚洲首席商务官布鲁克斯(Brooks Entwistle)说道，“但也肯定存在种种挑战。”
而除了优步之外，中国的滴滴，腾讯公司也看准了这快蛋糕，纷纷投注资本。新加坡公司电子游戏平台Sea公司总裁尼克·纳什（Nick Nash）表示：“在共享经济上，我们都要向中国看齐。”
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