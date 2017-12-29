英媒：中国用“三十六计”挑战西方

英国《金融时报》网站12月26日刊文称，美国将中国定为“战略竞争对手”，一些人认为，这场竞争将不可避免地证明古希腊历史学家修昔底德率先提出的致命陷阱的预言。哈佛大学教授格雷厄姆·艾利森说，在过去5个世纪里，有16例崛起大国威胁取代守成大国的例子，其中12例的结局是战争。但是，对中国实力增长的更深刻看法暴露了通常更为拐弯抹角而非直接对抗的策略。其中一些策略看上去像是遵循了中国古代的“三十六计”。“三十六计”指的是一系列政治、外交和军事计谋。
文章称，如今，中国常常渴望与美国一同开展行动，而非与之较量，并建立替代支撑西方主导的全球秩序的权力体系。
美国前财政部长劳伦斯·萨默斯11月在一次发言中说：“目前，我会把全世界出现的妥协局面称为平行游戏。西方按照自己的意愿行事，中国也按照自己的意愿行事。”
文章称，萨默斯担忧的并不是战争，而是美式和平下支撑全球治理体系的“大梁”能维持多久。与此同时，有关中国在进行平行游戏的证据正在增多。“一带一路”倡议让中国成为一种新型多边主义的掌舵者。中国打算通过该倡议与亚欧之间约70个国家加强商业关系。“一带一路”倡议与美方政策的不同之处在于，该倡议不寻求与相关国家通过谈判达成自由贸易协定，而是承诺由北京资助和建设一系列基础设施项目。
文章称，北京迄今正在证明其能够在电子商务、大数据、自动化和其他一些方面培育世界级行业。如果中国能够保持其增长率，在可预见的未来，中国将超越美国成为世界最大经济体。
文章称，关键问题可能很大程度上不在于世界如何避免“修昔底德陷阱”，而是西方如何修复其治理架构所依赖的已腐朽的柱子。
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