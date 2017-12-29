日本或自行开发远程巡航导弹 强化对敌攻击能力

据日本《产经新闻》12月28日报道称，据多位相关人士透露，日本政府将拥有攻击敌方基地的能力纳入视野，正在研究实现远程巡航导弹的“国产化”，目标是在2022年完成试制品。日本政府已经确立了从美国等国引进远程巡航导弹的方针，但为了应对日益紧迫的周边局势，
认为有必要通过单独开发来完善防卫力量。这样做也是为了抑制海外采购装备品的费用，促进国内防卫产业的增长。
日本政府在2018年预算案中，列入了购买美国远程巡航导弹和挪威远程巡航导弹的费用。美国巡航导弹的射程是900公里，挪威的是500公里。
防卫省官员称，“拥有远程巡航导弹后，就可以从敌方的威胁圈外发动攻击。航空自卫队飞行员的安全性也会大大提高”。
从技术上讲，远程巡航导弹的国产化已经可以实现，但出于“专守防卫”的立场，一直没有开发。
对此，12日举行的自民党安全保障调查会上，有人就提出“如果要拥有远程巡航导弹，就应该考虑实现国产化”。
一名自民党防卫领域议员说：“此前还顾忌超出‘专守防卫’范围的批评，现在局面因为半岛局势发生了变化。为了拥有攻击敌方基地的能力，国产化是很自然的趋势。”
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