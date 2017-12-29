日本兴起租亲友伴侣 佯装自己很受欢迎

西媒称，在亚洲国家，社会对个人的压力促使很多人花钱雇人与自己合影，假装并不孤单。但实际上，选择这种服务的真正目的并不是对抗孤单，而是要向其他人宣告自己拥有亲朋好友甚至配偶。于是提供这种服务的企业便应运而生。
据西班牙《阿贝赛报》12月26日报道，日本的情况更加糟糕。社交网站给人际关系蒙上了一层迷雾。在东京有一些提供租赁亲朋好友和男女朋友的租赁公司。其中一家公司已经拥有1200名员工，可以为顾客扮演朋友、父亲、母亲、丈夫、妻子、男朋友、女朋友和同事等多种角色。创始人10年前开办了这家企业，当时的第一单生意是为一位单身母亲扮演丈夫，好让她的孩子进入一所不收单亲家庭子女的幼儿园。
此后，这家公司开始为顾客提供出席聚会、婚礼、葬礼，甚至同游迪士尼乐园或者在樱花节共同赏樱的陪伴服务。仅需8000日元（约合464元人民币），顾客就可以拥有一个可以在社交网站上晒出合影的漂亮朋友。一位员工表示，人们希望通过社交网站构建个人形象，而该公司的责任就帮他们扮演一个充满魅力、富有品位并且懂得如何摆姿势的朋友。
报道称，顾客花上1.5万到2万日元（约合869到1159元人民币）就可以租一个女朋友或者父亲，佯装自己很受欢迎。这一切都是因为日本社会具有特殊性，日本人的完美主义和注重细节在全世界都是名声在外，但个人的自由和人际网络受到的限制也更大，因此日本人的人际关系显得更加拘谨。日本人经常被迫扮演社会强加给自己的角色，很多人以牺牲个性为代价，在众人面前扮演一个别人希望看到但自己却认不清的角色。
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