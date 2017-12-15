外媒称中国新加坡承诺加强军事交往：双方关系出现改善新迹象

港媒称，中国和新加坡承诺加强军事交流，其中包括联合反恐和海上演习，这是两国关系改善的最新迹象。
香港《南华早报》网站12月12日报道，根据中国国防部网站上发布的声明，中央军委联合参谋部参谋长助理姜国平11日在新加坡与新国防部常务秘书陈英杰共同主持了中新第六次国防部防务政策对话。姜国平表示，作为两国关系的重要组成部分，中新两军关系近年来发展顺利。中方愿与新方进一步加强在反恐、海上联演、人员培训等领域合作，支持新加坡担任2018年东盟轮值主席国，期待共同推动中新两军关系、中国与东盟防务领域关系再上新台阶。
声明援引陈英杰的话说，新中关系长期友好，新方欢迎并支持中国不断发展，在地区事务中发挥更大作用。新方期待与中国军队开展更多的高层往来、军种交流、联演联训及务实合作，不断提升两国防务合作水平。
报道称，这些善意的姿态是中新两国关系可能在恢复正常的最新迹象，此前，新加坡总理李显龙在今年9月对中国进行了为期三天的访问。
报道表示，两国关系在过去一年里经受了考验，不过观察人士说，李显龙9月份对中国的访问表明，两国关系重新回到正轨。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost