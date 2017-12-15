韩记者“在中国被打” 政客咆哮韩媒甩锅

记者“在中国被打”，韩国的反应为何是政客咆哮，媒体甩锅，网友却叫好？
因为觉得记者“不懂规矩”。
韩国总统文在寅正在中国访问。14日，韩国媒体大肆炒作“记者在中国采访遭殴打”一事，韩国一些政界人士跟着起哄。不过，随着事件更多信息披露，韩国网民的态度发生反转，纷纷谴责韩国记者“不守规矩”，多次在高层出访中惹祸。
据韩联社14日报道，文在寅当天出席在北京国家会议中心举行的中韩经贸合作交流会开幕式，韩国媒体记者随行采访。在开幕式上发表演讲后，文在寅走向中央通道，韩国摄影记者们欲跟随，遭到中方安保人员制止。韩方记者表示抗议，在此过程中，双方发生肢体冲突。
14日的中韩经贸合作交流会是由大韩贸易投资振兴公社（KOTRA）主办的单边活动。韩联社称，据青瓦台得到的消息，这些警卫是KOTRA从中国保安公司雇用的，现场约190人。事件发生后，青瓦台官员随即在北京紧急开会商议对策。上述人士透露，与会人员认为事件严重，决定通过外交渠道向中方提出抗议。韩国外交部发言人鲁圭德14日就此事表示遗憾，称韩国政府已要求中方彻查事件真相并采取相应措施。据报道，中方表示对此事非常关心，正进一步了解情况。
韩国部分政客和媒体拿此大做文章。据韩国《每日经济》14日报道，自由韩国党首席发言人张济源发表评论称，对韩国记者“实施暴行”是对大韩民国的“恐怖袭击”行为，要求文在寅总统立即结束访华回国。正党首席发言人柳益东发表口头评论称，记者被打是对韩国的“有意亵渎”。韩国纽西斯通讯社14日称，当天活动的组织方KOTRA方面辩解称，虽然他们付费雇请这些保安，但管理监督权“仍在中国警方”。
环球记者（ID：huanqiu-com）14日参加了中韩经贸合作交流会活动，但没有亲眼目睹这一事件，事后询问几位参会的韩国记者，他们都表示没看到。据环环现场观察，14日文在寅总统周边贴身的安保人员都是韩国人，只有外围安保是中方人员，没有任何证据指向“中国警方”。环环14日向KOTRA工作人员询问，被告知“不清楚此事”。而根据环环参加外事采访活动的经验，级别越高的活动安保越严格，现场警卫会划出安全区，禁止靠近。
和韩国媒体和一些人拼命“甩锅”给中方相反，很多韩国网民14日指责这些韩国记者“不懂规矩”，处处惹祸，把脸丢到国际上。在跟帖超过1万条的韩国“News 1”网站相关新闻网页下，韩国网民留言称：
“无视管理的韩国记者在美国也这样，结果在中国遭到修理”，“原来是KOTRA雇用的人而不是中方警察啊，这些倒霉记者再次惹祸”，“没看到出事记者写了什么关于文总统访华的报道，倒是这时候开始露脸了”，“要求到顶级政要保护圈内进行近距离采访属于无理要求，此前韩国记者在白宫内也大喊大叫引得特朗普发火，现在故伎重演”，“文总统为了中韩关系正常化数月认真准备，现在由于韩国记者搅局可能成为泡影，作为韩国国民不能不对此表示愤怒”。
韩联社、《首尔新闻》等媒体的相关报道后，也有很多韩国网民留言：
“这些记者被打觉得委屈，因此拼命写稿子黑中国”，“是韩方出钱雇用的人与韩国记者冲突，这是什么事儿”，“韩国记者的行为令人脸红”。
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