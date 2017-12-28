多数经济学家认为比特币不会拖垮全球经济

美媒称，在谷歌上输入“比特币泡沫”进行搜索，会出现数不清的结果：从稍有担心到惊恐万分不一而足。
据美国石英财经网站12月27日报道，但大多数欧洲主要经济学家认为，没有理由对此感到担忧。
在英国经济政策研究中心调查的48位经济学家中，只有21%的人认为比特币这类加密货币可能会危及经济并引发危机。
主要加密货币的市值目前约为3500亿美元，甚至低于脸书公司5130亿美元的市值。如果它们明天就消失的话，银行可能都不会注意到。布鲁塞尔自由大学经济学家罗伯特·考尔曼说：“尽管最近出现了增长，但加密货币的总体市场规模与‘传统’金融市场规模相比并不大。加密货币似乎并未对金融稳定构成威胁，至少目前如此。”
据英国牛津大学的迈克尔·麦克马洪说，这种状况在一定程度上是由于加密货币没有得到广泛使用，尤其是没有得到大型投资集团的使用。英国伦敦政治经济学院的伊桑·伊尔泽茨基也对此表示赞同，并说：“比特币和其他加密货币仍然只是极少数投资者的玩具，它们与金融体系和实体经济是脱节的。”
欧洲央行2015年的一份工作文件称：“迄今为止，对本央行的所有任务来说，这都不构成重大风险。”美联储主席提名人选杰罗姆·鲍威尔也同意这一观点。在11月28日对他的提名进行确认的听证会上，他对美国参议院银行委员会说：“目前，它们的确还不要紧；它们的规模还不够大。尚未达到举足轻重的程度。”
加密货币的规模小，部分原因在于其使用成本高昂。威士信用卡系统1秒钟可以处理成千上万笔交易，而比特币1秒钟只能处理7笔交易。
一些经济学家认为，只有当传统货币失败时，比特币才会被广泛采用。
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