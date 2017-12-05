印度加速扩军 “印度洋战略”彰显大国野心

据《日本经济新闻》12月4日报道称，印度正加紧在自己视为势力范围的印度洋扩大影响力。空军首次成功试射超音速巡航导弹。今后，这些导弹将搭载于部署在东西部领土的约40架战斗机上。海军也在建设国产航母。印度谋求构建可以双面作战的体制。印度对中国军队进出印度洋的危机感越来越强，防线正在向马六甲海峡延伸。
印度空军试射成功的是与俄罗斯联合开发的“布拉莫斯”超音速巡航导弹。据印度军方称，11月22日，空军在孟加拉湾从苏-30战机上发射导弹，导弹按预定轨道击中海上目标。
因命中精度高出名的“布拉莫斯”导弹已经在陆上和舰上试射，从战斗机上发射还是第一次。印度防卫当局就此次试验成功称，“印度作战能力有了飞跃提升，能够遏制敌国的军事冒险。今后将搭载在约40架苏霍伊战机上”。
据另一名当局者称，“‘布拉莫斯’导弹射程可以覆盖整个印度洋。如果在安达曼—尼科巴群岛基地发射，甚至可以覆盖马六甲海峡”。
印度方面并未公开部署地点，但多数观点认为，导弹将部署在位于印度洋东侧的安达曼—尼科巴群岛、孟加拉湾沿线的维沙卡帕特南和面向阿拉伯海的西部古吉拉特邦。
防卫当局提及远离本国领土的马六甲海峡，是出于对经由该海峡进入印度洋的中国的危机感。中国潜艇2013年末至2014年初、2014年下半年分别被发现在印度洋停留了约3个月，并且进入了近在咫尺的斯里兰卡港口。今年夏天，中印两国军队在边境对峙期间，中国包括潜艇在内的多艘军舰出现在了印度洋。
印度海军为了强化在印度洋的制海权，正在推进建造首艘国产航母“维克兰特”号。由于3月有一艘航母退役，印度拥有的航母现在只剩下一艘，但“维克兰特”号航母将在数年内开航，形成两艘航母编队，具备了同时与中国和假想敌国巴基斯坦进行两个正面作战的能力。
在印度洋空海增强军备的印度的动向，是日美澳印四国为了牵制中国提出的“自由开放的印度洋—太平洋战略”的一环。不过，各国在地区安全保障问题上的立场仍然存在微妙的差异。
日美澳印外交当局11月12日在马尼拉召开会议，探讨印度洋和太平洋航行自由与海洋安保合作。上次四国召开会议探索安保合作是在10年前。会议结束后，各国发表了声明文件。印度尼赫鲁大学教授什里坎特·孔达帕利在分析声明文件后指出：“日美澳在维护法律秩序和核不扩散等与该战略有关的主要9个项目上几乎全部达成一致。但印度的声明没有提及海洋安保等3个项目，反映出了意见的差异性。”
印度在围绕这次试射成功的“布拉莫斯”导弹的安保政策上，也没有与美国沟通。印度期待在印度洋东端海洋安全上与越南合作，正计划向越南出售“布拉莫斯”。但另一方面，美国并不会轻易允许印度打乱美国主导的地区安全计划。
印度对越来越内向的美国特朗普政府的不信任感也根深蒂固。印度表面上参加四国框架，保持步调一致，但实际上却优先通过军扩构建自己的“印度洋战略”。“印度洋—太平洋战略”只不过是其自身战略的延长线。
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