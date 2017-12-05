印度加速扩军 “印度洋战略”彰显大国野心

印度海军为了强化在印度洋的制海权，正在推进建造首艘国产航母“维克兰特”号。由于3月有一艘航母退役，印度拥有的航母现在只剩下一艘，但“维克兰特”号航母将在数年内开航，形成两艘航母编队，具备了同时与中国和假想敌国巴基斯坦进行两个正面作战的能力。





在印度洋空海增强军备的印度的动向，是日美澳印四国为了牵制中国提出的“自由开放的印度洋—太平洋战略”的一环。不过，各国在地区安全保障问题上的立场仍然存在微妙的差异。





日美澳印外交当局11月12日在马尼拉召开会议，探讨印度洋和太平洋航行自由与海洋安保合作。上次四国召开会议探索安保合作是在10年前。会议结束后，各国发表了声明文件。印度尼赫鲁大学教授什里坎特·孔达帕利在分析声明文件后指出：“日美澳在维护法律秩序和核不扩散等与该战略有关的主要9个项目上几乎全部达成一致。但印度的声明没有提及海洋安保等3个项目，反映出了意见的差异性。”





印度在围绕这次试射成功的“布拉莫斯”导弹的安保政策上，也没有与美国沟通。印度期待在印度洋东端海洋安全上与越南合作，正计划向越南出售“布拉莫斯”。但另一方面，美国并不会轻易允许印度打乱美国主导的地区安全计划。





印度对越来越内向的美国特朗普政府的不信任感也根深蒂固。印度表面上参加四国框架，保持步调一致，但实际上却优先通过军扩构建自己的“印度洋战略”。“印度洋—太平洋战略”只不过是其自身战略的延长线。