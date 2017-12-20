丰田2025年全车系引入电动化 将推出10款以上电动车

日媒称，丰田汽车公司18日宣布，将在旗下全车系导入电动化专用车型或增加电动化车型选择。目标时间定在2025年前后，届时将不再生产仅安装有燃油发动机的车型。该公司同时宣布，作为电动化汽车的一种，将在2020年至2025年间推出10款以上的电动汽车（EV）。
据日本《朝日新闻》12月19日报道，此举意在应对全球性的环境政策收紧，也希望借此消除外界对于丰田在电动化领域反应滞后的印象。
电动化汽车中除电动汽车外，还包括部分使用汽油的混合动力车（HV）、可以从外部充电的插电式混合动力车（PHV）以及使用氢元素发电的氢燃料电池车（ECV）。丰田公司的所有车型未来都会转型为以上某一种驱动方式。
实现量产的电动汽车将于2020年前后首先在中国发售，之后会依次在日本、印度、美国和欧洲市场推出。HV和ECV车型未来也将更加丰富。
根据丰田公布的计划，到2030年，该公司在全球电动化汽车市场的份额将从2017年预期的15%增至50%以上，也就是年均销量将从约150万辆增至550万辆以上。早在两年前丰田就提出了长期目标，即到2050年不再出售仅靠燃油发动机驱动的汽车。此次出台的则是着眼于这一长期目标的中期具体措施。
此前，丰田已宣布将在2030年前投入1.5万亿日元（约合133亿美元）用于车载电池的研发和生产。在混合动力车电池领域与松下的合作未来也将扩展到电动汽车领域。此外，丰田还希望与其他车企合作，明确表示将扩大包括电池在内的汽车零部件的销售。
丰田计划于2020年开始量产销售电动汽车，这比日产晚了10年。正在收紧环境监管政策的中国和美国加州已将电动汽车纳入优惠范围，却将混合动力车排除在外，这也引发了很多有关丰田反应迟钝的指责。
另一方面，各国的规制也迫使车企降低所有车型的耗油量。丰田对此的立场是，比电动汽车普及程度更高的混合动力车在降低油耗方面有成效。在柴油车势力强大的欧洲市场，混合动力车的销量也在增长。丰田副社长寺师茂树18日在东京接受采访时表示，丰田将继续提供与客户和全球市场需求相匹配的产品。
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