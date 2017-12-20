北约敦促俄恢复遵守中导条约 美刊称条约已失效

美国《国家利益》双月刊网站12月17日发表戴夫·马宗达的文章《俄罗斯与北约：欧洲走向导弹军备竞赛？》称，北约敦促俄罗斯恢复遵守1987年签署的《美苏两国销毁中程和中短程导弹条约》（简称《中导条约》），该条约禁止射程在500公里到5500公里之间的陆基导弹。
该联盟的一份声明说：“盟国已经确认一种引发严重关切的俄罗斯导弹系统。北约敦促俄罗斯以扎实和透明的方式解决这些担忧，并积极与美国进行技术对话。”
北约还表示，它欢迎“美国继续努力与俄罗斯进行双边和多边形式的接触，以解决有关俄罗斯遵守《中导条约》问题的担心”。
北约认为俄罗斯被指违反该条约是一个严重的问题。该联盟在一份声明中说：“盟国强调，美国和其他各方都在遵守该条约，而俄罗斯却没有遵守。这是一个严重和紧迫的问题。联盟一致认为，有效的军备控制协定仍然是事关战略稳定和我们集体安全的一个基本要素。”
北约成员国正在采取行动，鼓励俄罗斯重新遵守该条约。
然而，该声明并未详细说明北约采取了哪些措施来说服俄罗斯遵守这份已经签署了30年的条约。据美国国务院发言人希瑟·诺尔特说，美国已经表示，正在采取“经济和军事措施”迫使俄罗斯重新遵守这一条约。这些措施中包括研发一种新型美国巡航导弹，这类导弹是被《中导条约》禁止的。
引起争议的是俄罗斯对9M729型“创新者”陆基巡航导弹的研制，这很有可能是“口径”-NK海基巡航导弹的一种衍生型号。虽然自2014年起美国就一直在指责俄罗斯违反了《中导条约》，但直到今年晚些时候，华盛顿才公开指出克里姆林宫有问题的武器是哪一款。许多分析人士早就怀疑违反《中导条约》的武器是9M729型导弹，但美国政府直到本月才给出了一个正式说法。
至此，《中导条约》已基本失效。在许多方面，该条约已经过时，最明显的问题是，它是一项双边条约。
也许最好的选择是就一项新的条约进行谈判，并且将中国等国家也包括进去。詹姆斯·马丁不扩散研究中心高级研究员尼古拉·索科夫写道：“与其让它悄悄地死去，不如就一项新协议进行谈判，一个涉及核武器而不是运载工具的协议，同时将其他核国家也包括进去。”
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