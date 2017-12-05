美医药巨头CVS天价收购安泰保险

美媒称，美国CVS公司已同意以大约690亿美元的价格收购美国安泰保险公司。这一里程碑式的协议将把一家大型保险公司和一家大型药房服务提供商置于一个屋檐下，从而改变美国医疗业格局。
据美国《华尔街日报》网站12月3日报道，知情人士透露，根据一项已酝酿数月并即将公布的协议，安泰公司股东每股将得到207美元，分别为145美元现金和价值62美元的股票。
协议的一项内容是，CVS公司计划利用旗下将近1万家药房为消费者提供更多本地化医疗选择。
报道称，这项大规模并购协议令来自医疗行业内两个截然不同领域的巨头联起手来。除了拥有数量众多的药店，年收入达1780亿美元的CVS公司还是一家大型药品福利管理公司。年收入大约630亿美元的安泰公司是美国第三大医疗保险公司。
两家公司在其核心业务领域均面临挑战。CVS公司面临可能涉足药业的亚马逊公司的潜在威胁。
报道称，这桩并购在运营方面任务艰巨。分析人士称，这桩交易不可能像很多业务可直接重叠的并购那样带来节约成本方面的好处。CVS公司将需要保留安泰公司的很大一部分基础设施，因为它目前不提供医疗保险服务。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost