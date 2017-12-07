突发：新加坡一辆奔驰车撞进闹市区人群，导致4人受伤

新加坡讯，新加坡闹市金融区丹绒巴葛路一辆汽车、一辆卡车和一辆出租汽车，今天傍晚撞在一起，导致四名路人受伤，当局逮捕一名司机，怀疑是因为醉酒驾驶。
两名目击者说，一辆奔驰汽车告诉撞进行人群，导致四名行人受伤，其中两人看上去伤势严重。
事发地点位于丹绒巴葛路安国酒店的对面。
事发傍晚6点半，正是下班高峰时段。
一名路人说，当时他正和妻子及13岁女儿在丹绒巴葛大厦过马路，这辆奔驰车高速过来，他赶紧将女儿一把拉开，汽车差点撞到他们一家。
接着，他看到奔驰车打转，司机显然是喝醉了，看上去疯了。
奔驰车过后撞向路边，车辆失去控制了，撞倒好几个路人。然后驶过马路撞向一辆卡车，有弹回来撞向一辆出租车。目击者说，靠近肇祸司机时，你可以闻到他满身的酒气。
目击者看到被撞路人流血，伤势严重。
还有一位现场目击者说，当时看到奔驰车撞向路旁四个人，前面两人被撞飞。
第三名目击者说，被撞倒的人中，一名女子、三名男子，其中一名老人被撞得头破血流。
警方说，大约傍晚6.29分接警，一名41岁的男司机当场被捕，他涉嫌醉酒驾驶。调查尚在进行中。
新加坡民防部队则派出四辆救护车到现场，四名伤者被送往新加坡中央医院。
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