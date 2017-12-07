新加坡航空改变航线 避免‘偶遇’朝鲜导弹

朝鲜近期频繁发射弹道导弹引发航空公司在该地区上空飞行安全的担忧，多家航空公司陆续采取措施，变更航线，避免发生悲剧。
最新透露改变航线的是新加波航空公司。新航发言人今天（12月6日）对美国有线新闻网财经频道CNNMoney说，新航今年7月更改了韩国首尔飞美国洛杉矶的航线。CNNMoney特别指出，新航之前没有透露过航线改变信息。
新航发言人前一天回答新加坡《联合早报》询问时说，更改航线的决定是朝鲜7月28日试射的洲际弹道导弹在日本北部海域坠海之后做出的。而当时法航一架航班恰好从朝鲜试射的一枚洲际弹道导弹坠入大海的地点稍微偏东的空域经过，两者前后相差5到10分钟而险些相遇。
新航发言人表示，已经注意到有关观察到朝鲜导弹发射的报道，因此及早采取措施，避免进入日本海北部。
之前有韩国航空公司和香港国泰航空的机师或者机组人员都称看到了飞行的导弹，或一道闪光。他们描述的时间据称跟导弹试射的时间相符。
因为担心朝鲜导弹试射影响飞行安全，欧洲和日本航线的部分航空公司也不得不变更航线。
据美国有线新闻网航空安全分析师戴维·苏西指出，飞机被导弹随机击中的几率是几十亿分之一。
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