惊险15分钟 新加坡一女子紧抓悬挂五楼窗外女佣将其救回

（新加坡7日讯）武吉班让组屋惊险15分钟！24岁缅甸女佣打扫时被反锁房间，冒险踩凳爬出5楼窗外，试图经窗檐回家“受困”还一度双脚悬空摇摇欲坠，女租客千钧一发舍命相救，拉住她双手不放足足一分钟，最后和3警员成功救人！
女佣被反锁图爬窗“脱困”
这惊人一幕发生在昨天早上7时许，地点是武吉班让环路第241座组屋。
根据网上热传的视频，一名身穿家具便服的女郎站在组屋5楼单位外的窗檐，双手扶着窗架，不断左右张望。在长约3分钟的视频中，只见女郎沿着组屋外墙移至走廊边，经过一番挣扎才由另一名站在走廊的女郎和警员合力从生死边缘救回来。
《新明日报》记者昨晚走访事发地点后探知，原来救人的是住在该单位的女租户简恩（35岁，行政人员），而悬挂半空的女郎则是刚到该单位工作仅1个月的缅甸女佣洁蒂（24岁）。
简恩受访时表示，事发时自己正在浴室冲凉，突听见单位外传来一阵急促的敲门声，相信是看见女佣危站墙外一幕的公众，急忙上门通知。
“我包着毛巾出来查看，才惊见女佣站在房间外的屋檐上。”
简恩吓坏，马上跑回房间，衣服都没穿好就赶紧跑到窗边尝试施救。
“我不断挥手示意她走回卧室外，但或许语言不通，她却朝反方向往走廊移动。”
简恩叙述，女佣所站的窗檐只有不到一只脚掌的宽度，而她的高度也仅够伸手扶头顶的窗檐，看着她每走一步，心跳就加快。
“当她来到走廊边上时，脚下已没有支撑的地方，只能靠双手拉着走廊的扶手，全身悬挂在半空。”
租客被向外扯
“命悬一线间，我紧捉她双手时，她全身突然放松，整个人的重量把我往下拉。”
简恩屏着呼吸，使劲握着双手不放，上半身也似乎伸出围墙，根本无暇喊救命。
她回忆说：“我也连带被她的体重向外扯，担心自己一同被拉下去，同时也怕她松手往下掉。”
女佣双脚悬空一分多钟后，至少3名到场警员迅速冲上5楼走廊，合力把她拉上。
组屋楼下聚集大批关切居民，众人大捏冷汗，看见警员到场后，马上指着楼上高喊，现场气氛十分紧张。
根据居民拍摄的视频，当女佣双脚悬空的一刹那，目击者纷纷被吓得高呼“不要！”，还有人低声祈祷，希望悲剧不要发生。
男雇主惊魂未定，今早将女佣送交回给中介公司。（星洲网）
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