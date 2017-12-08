女子偷钱买面膜、宠物狗，称“都是必需品不能省”

最近，南京玄武警方破获一起KTV盗窃案，嫌疑人是曾在这里工作过的一名女员工。其落网后交代，偷钱是为了交房租。不过，民警调查发现，她这些钱可不仅仅是交房租，还买了面膜和一只宠物狗。对此，该女子竟称，“这些都是必需品，不能省的”。
11月中旬的一天，深夜11点左右，南京后宰门派出所接到辖区一家KTV报警，称化妆间的柜子遭窃，丢失大量现金。报警人袁女士是这家KTV的工作人员，当晚她跟同事上班，突然经理在微信群里通知说员工化妆间遭遇了小偷。当她来到化妆间以后，发现自己跟另外一名同事的柜子被盗了。
“我先看到柜门是打开的，柜子里的包和衣服被人翻得乱七八糟，我清点了一下，原来包里装有13500元，现在少了6100元，这都是我近期准备交房租的钱。”袁女士告诉民警，“我还有个同事的柜子也被打开了，她被偷了2000多元的现金。”
接到报案后，后宰门派出所民警立即会同分局刑警大队展开侦查。通过查阅KTV场内的监控视频，民警发现嫌疑人是一名穿着白色上衣、戴着帽子、体型微胖的年轻女子。该嫌疑人在进入化妆间以后，先是在化妆台给手机充电。在沙发上坐了一会儿后，她就开始四处翻找。她走到衣柜跟前通过硬拉的方式将柜门一个个打开，看到包里有现金的，就拿出来，当场清点了一下钱数，抽出一部分塞回去，剩下的就带走。在嫌疑人盗窃之前，曾有几名女性工作人员出入化妆间，但谁都没有在意坐在休息凳上的女子。
“从嫌疑人的行为看，她对KTV内部环境很熟悉，很可能是内部人员。”办案民警告诉现代快报记者，经过辨认，有KTV工作人员认出，此人是曾在这里工作过的刘某。明确身份后，警方很快便将刘某抓获归案。经查，2016年，刘某曾在这家KTV工作过3个月，后来也是因为盗窃被抓而离职了。
刘某交代，当晚她本来是到KTV找一个相熟的化妆师买面膜，进了化妆间后，她发现没人，便拉开衣柜偷东西。袁女士的包里现金很多，为了不引起注意，她只拿走了一半。刘某称，自己盗窃是因为快没钱交房租了。但民警调查发现，刘某盗窃得手后，除了交房租外，还买了面膜和一只宠物狗。
“既然都没钱交房租了，怎么还要买面膜和宠物狗？”面对民警的疑问，刘某表示，她觉得面膜和宠物狗都是必需品，不能省的。目前，刘某已被玄武警方刑事拘留，案件还在进一步侦办中。
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