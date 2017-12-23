圣诞节将至世界各地担心恐袭加强戒备

很多国家的基督徒在加强戒备的环境中准备度过圣诞节，尤其是在中东和亚洲人口中穆斯林占多数的国家。
巴基斯坦俾路支省的政府说，在圣诞平安夜和圣诞节当天将在教堂附近增加部署数千保安人员。星期天发生的自杀炸弹袭击造成10人丧生。
埃及警方说，将定期在准备1月7号庆祝科普特圣诞节的教堂附近搜查。在人口中占少数的基督徒是最近一系列袭击的目标。
印度尼西亚警察也在教堂周围加强了警戒。2000年基督教堂受到攻击，19人丧生。
在中东各地，很多国家的人抗议川普总统最近宣布的将美国大使馆迁到耶路撒冷的计划，气氛紧张。
耶路撒冷的以色列警察说，圣诞节期间将像往年一样在基督教的圣地增加部署保安人员。
欧洲和美国也与人担心圣诞节期间会发生暴力。德国警察星期五在波恩的一个圣诞接市场动用排爆机器人检查一个可疑的包裹。去年柏林的一个圣诞节市场受到攻击，12人丧生。
在美国，联邦调查局星期五宣布逮捕了一名嫌疑人。这个人据称阴谋策划圣诞节当天在旧金山一个游客常去的地点发动恐怖袭击。当局说，26岁的加利福尼亚州居民詹姆森在策划发动恐怖袭击前已经写下自杀遗言，抨击川普总统承认耶路撒冷为以色列首都的计划。（美国之音）
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