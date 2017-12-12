疑遭污染 法乳品巨头全球召回近7000吨婴儿奶粉

据外媒报道，法国政府于当地时间10日宣布在全球范围内扩大召回法国婴儿奶粉制造商拉克塔利斯公司(Lactalis)生产的婴儿奶粉。报道称，奶粉受到沙门氏菌污染，法国已有26例婴儿疑因喝下该公司生产的奶粉而身体不适。
由于法国已有26名儿童疑因饮用法国婴儿奶粉制造商拉克塔利斯公司(lactalis)的产品而生病，公司与法国卫生当局担忧产品受沙门氏菌污染，周日下令全球范围内大规模召回。
法新社报道，拉克塔利斯公司是全球最大乳品制造商之一，贩售的婴儿奶粉产品以350至950克不等的容量包装，并以众多不同品牌在全球贩售。
拉克塔利斯公司发言人纳雷(Michel Nalet)告诉法新社，涉及到的奶粉产品数量极大，“接近7000吨”的产品可能遭到污染，但他们目前仍无法确定还有多少在市场流通、有多少已经消费或还在库存。
受召回影响的客户遍布全球，从中国、巴基斯坦、英国到苏丹，拉克塔利斯公司业务区域广泛，要追踪所有可能受污染奶粉产品面临的难度。
一位主管卫生事务的官员向法新社表示，如此大规模召回某类产品十分罕见。
据称，本月初爆发20名6岁以下儿童可能因喝了拉克塔利斯公司的奶粉而生病的案例，使得事件首度引起关注。拉克塔利斯公司与监管当局10日联合在法国经济部举行记者会宣布召回，使得外界更加忧虑。
沙门氏菌感染由家畜动物的肠道菌引起，症状包括严重腹泻、腹部绞痛和呕吐。由于可能造成脱水，因此对幼儿和老年人构成危险。
法国出现的26个病例都已痊愈，无人死亡。纳雷被问到国外是否已通报任何案例，他回答：“就我所知并没有”。
Lactalis生产的奶粉品牌包括金章(Bridel)、兰特(Lactel)等等。（中国新闻网）
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