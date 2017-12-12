谷歌一华裔女工程师赤裸浮尸旧金山湾 死因不明

当地时间9日，美国加利福尼亚州圣克拉拉县法医证实，7日在桑尼维尔海湾步道边发现的一具浮尸，确认是23岁的华裔谷歌软件工程师马楚楚（音译）。警方正就其死因展开调查。
据美国NBC网站及《世界日报》报道，圣克拉拉县验尸官办公室确认，7日在旧金山湾被发现的浮尸身份为23岁的华裔女子马楚楚。她的尸体是在森尼维尔市-莫菲特野外的海湾水面上，被一名骑自行车的过路人发现的。尸体当时赤裸，面部朝下。该名路人随后立刻向当地公共安全局予以了报告。警方派出潜水人员将尸体捞起。
虽然法医只公布了死者的姓名，没有进一步的资料，但通过受害人在领英网站的个人资料显示，她是当地山景城的居民，16年刚刚毕业，任谷歌的软件工程师，并曾在雅虎做过实习生。马楚楚大学毕业于奥斯汀的德克萨斯大学。
针对这一情况，谷歌公司也予以了证实。该公司的一名发言人发表声明说：“马楚楚是我们开发产品团队的优秀软件工程师。我们对她的去世感到震惊，我们对她的家人和朋友表示最深切的哀悼。”NBC援引其一位同事对她的评价称，平日里的楚楚“开心积极”，“总是让别人微笑”。
当地警方目前对此案的相关细节守口如瓶，仅仅表示目前尚不清楚这名受害人的死亡原因，一切还有待调查。
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