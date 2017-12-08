平安资本牵头向新加坡富乐医疗投资逾8亿人民币

港媒称，平安集团旗下平安资本牵头向新加坡富乐医疗集团投资逾8亿元人民币。
据香港《经济日报》网站11月28日报道，富乐医疗专注于企业医疗服务，并为超过2.5万家公司提供服务。作为其在中国内地业务的第一步，富乐医疗将在北京、上海和广州设立约100家诊所。
据参考消息网-出海记记者了解，此次平安资本投资团队主导完成本次对富乐医疗的投资，平安资本及其关联方成为新加坡富乐医疗的第二大股东。富乐医疗集团2011年在新加坡成立，目前已在7个国家和地区拥有超过260家医疗中心。
平安资本首席合伙人刘东表示：“富乐医疗集团为亚洲综合性医疗集团，其业务遍布亚太五个国家和地区。作为中国平安股权投资的核心平台，平安资本主导投资富乐医疗有着重要的意义，为富乐医疗在中国探索其国外成熟的业务模式奠定合作基础。除投资资金外，平安资本将协调平安集团医疗资源，包括平安健康险、平安好医生、万家医疗等板块，协助富乐医疗在中国的业务拓展。”
富乐医疗集团副主席辛大伟表示：“本次合作关系的达成对富乐医疗在中国的发展具有里程碑式的意义。与其合作赋予了富乐医疗一个广阔的发展平台，帮助我们在中国这个企业健康医疗需求日益增长的市场发展壮大。”
据悉，中国私营医疗服务市场仍处在发展的起步阶段，但是基于中国经济的快速发展、人口结构的变化以及现有企业健康服务市场的低渗透率等因素分析，这一产业拥有巨大的发展潜力。弗若斯特沙利文公司（Frost & Sullivan）2016年发布的研究报告显示，到2020年，中国的企业健康管理市场规模将从2010年的57亿美元增长到211亿美元。
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