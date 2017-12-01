美国第三季度经济增速超预期创3年来新高

外媒称，据11月29日公布的官方数据，今年第三季度美国经济增长速度创下3年来的新高，表明一场基础广泛的经济扩张活动正获得动力。
据法新社华盛顿11月29日报道，这一修正数据连续第二次超过了特朗普总统定下的3%目标，表明今年夏末连续的飓风未对这个全球最大经济体产生任何持续影响。
据美国商务部提供的数据，美国第三季度的国内生产总值（GDP）增速被修正到3.3%，较最初的估值高出了0.3个百分点，是自2014年第三季度以来最强劲的表现。
消息传出时正值华盛顿的共和党议员们全面改革美国税法的进程进入一个关键阶段。
白宫及共和党议员说，总额达1.5万亿美元的减税可通过提振经济增长弥补回来。但经济学家们说，没有任何证据能够支持这一说法，特别是在经济已经在快速增长的情况下。
鉴于4至6月间的经济增速达到了3.1%，今年4至9月的6个月中，经济增长速度创下了自2014年以来的最高水平。
虽然看起来这是特朗普的一个胜利，但今年全年的经济增速可能接近2.5%，与前几年的增速相仿。
报道称，第三季度经济增速的上修得益于企业在计算机软件和交通设备上的支出增加，设备投资增速达到了10.4%，是3年来的最高水平。
联邦和地方政府也增加了建筑支出，与此同时，制造业库存高于此前估值，这有助于抵消耐用商品订单和服务业出口数据下修的影响。
不过，在11月29日公布的数据中，今年第二季度的工资水平被下修，这传递出持续疲弱的信号。服务业消费者支出的季度增速维持在1.5%未变，这是4年来该数据的最低值。服务业消费者支出是美国经济的一个重要推动因素。
经济加速增长可能成为促使美联储在下个月再次加息（今年的第三次加息）的又一个因素，尽管政策制定者们已经在朝着这一方向前进。
另据美国《华尔街日报》网站11月29日报道，美国经济10年来首次发挥出全部潜力，这是步入第九年的美国经济扩张的一个新里程碑。
第三季度经济产出总额略高于国会预算局预估的最高可持续水平。
最高可持续产出衡量的是一个经济体生产商品和服务的潜力，基于劳动力供给和劳动生产率计算得出。经济下滑时，实际产出会降至潜力之下并使通胀放缓。在经济扩张的高级阶段，实际产出会超过潜力并导致经济过热。
报道称，这是2007年第四季度以来美国的实际GDP首次超过潜在GDP，表明该国的经济资源正得到有效利用。此时经济加速增长会带来经济过热，引发金融过度行为或长时间未出现的消费者价格压力。
“这是最佳状态，”标普全球评级公司首席美国经济学家贝丝·安·博维诺说，“我们希望保持这个状态一段时间，但要看它能持续多久。”
展望未来，经济学家们预计美国经济在年底前将保持稳定。宏观经济咨询公司的预测人员周三预计第四季度GDP将增长2.5%。
许多经济学家认为，在经济超潜力运行的情况下，随着劳动力和资源变得越来越稀缺，物价和薪资将上涨。
报道认为，这对美联储来说会是个好消息。近年来，美联储一直为通胀持续低迷感到担心，尽管该央行还是上调了利率以防经济过热和通货膨胀失控。
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