新加坡政府资助力气省 旧屋翻新不用愁

自2007年家居改进计划（Home Improvement Programme，简称HIP）推行以来，至今年3月31日，新加坡政府已经为旧房翻新投入了19亿3000元。
家居改进计划主要针对1986年及更早建造的，没有经历主要翻新计划的组屋。
新加坡建屋发展表示，政府还另外在乐龄易计划（Enhancement For Active Seniors，简称EASE）下投入了4000万元。这项计划在改进房屋的同时，也安装年长者友好型设施。通常，为了使屋主更加便利，政府会同时提供家居改进计划和乐龄易计划，这样翻新工作就可以同时进行。
家居改进计划主要把重点放在房屋内部翻新，同时帮助居民解决旧房的维修问题。该计划一共包含三种工程 – 基础，非强制性和月龄易翻新。
基础翻新提高公共健康和安全水平，也包括混凝土剥落或结构裂缝的维修等。费用全由政府承担。
该计划可供选择的内容包括厕所翻新套餐，主要房门以及垃圾槽的更换等。
而月龄易翻新包括为厕所地砖做防滑处理，安装扶手和斜坡道。屋主需要根据自己的需求付小额翻新费用，费用的95%都会由政府补贴。此外，小型住房还会获得更多资助。
自从月龄易计划自2012年7月推行以来，到今年11月底，共有近14万9000个家庭申请该计划；约有9万7000个家庭选择两个计划同时进行；另有5万2000个家庭直接向建屋局提出申请。
根据建屋局，只有当一栋楼里至少75%有资格的新加坡人家庭投票同意，家居改进计划才会进行。
只要家里有65岁以上年长者，或者60岁至64岁行动不便的年长者，便可申请乐龄易计划。
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