在新加坡的你是电动车使用者吗？这个小零件可能会带来致命危害

在最近电动踏板车在家里充电时着火的事件发生后，新加坡当局抓住了6家售卖未注册的适配器的电动踏板车供应商。
这六个供应商分别为：CarbonRevo、Emarco Enterprise、Escoot.sg、Falcon PEV、Minimotors-Maxtech Plus和Skateline SkateSchool。
新加坡标新局在星期五（12月29日）的声明中说，一共有175个尚未注册的适配器被充公。
这些供应商在标新局执行市场检查时被发现。同时，当局也发现，一共有两种普遍的未注册电动踏板车适配器。一种是电动踏板车套餐里的适配器，另一种是可以减少电池充电时间的快速充电适配器。
当局说，这些适配器并没有经过规定的安全检查，因此不能确定它们是否会造车触电或短路等危害，甚至引起火灾。
根据法律， 适配器属于管制商品，必须经过测试和鉴定。达到相关安全标准后，必须经标新局注册，并附上安全商标，最后才能被在本地销售。
当局表示，会定期对供应商进行检查，确保管制商品达到安全标准。销售未注册的管制商品的违规者将被罚款上至1万元，或监禁2年，或两者兼施。
此外，当局还发现，一下电动踏板车供应商提供改装服务，比如电池容量或发动机的改装。
“改装电动踏板车有潜在风险，尤其是它的电气部件。”当局表示。
今年1月到9月，本地一共有31起个人移动设备，包括电动踏板车的着火事件，大大高于去年的19起。
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