美掀起新一轮对华贸易施压

中国商务部周六对美国反对其在世界贸易组织获得市场经济地位表示不满。
美国周四表示其反对中国市场经济地位，这一地位可以避免其他国家向中国商品课以高额的反倾销税。
美国政府作为第三方正式向世贸组织递交文件，支持同样反对给予中国市场经济地位的欧盟。
自中国加入世贸协议中允许欧盟将中国视为非市场经济体的条款在2016年12月失效后，中国一直努力争取获得市场经济地位。
欧盟和美国称，由于中国公司从政府获得大量补贴，所以中国商品的价格并不是由市场决定的。
随着华盛顿继续加大对中国的压力，美国向世界贸易组织表示，它反对给予中国市场经济地位。
就在华盛顿拒绝承认中国拥有市场经济地位的前几天，美国商务部对中国铝合金板材自主发起“双反”调查——这是自1991年以来美国首次针对贸易伙伴采取这样的行动。
中国分析人士预计，随着美国采取行动，美中这两个全球最大经济体之间的关系将经受考验。但他们认为两国之间不太可能爆发全面贸易战。
中国外交部发言人耿爽在周五的例行记者会上表示，美国在对华反倾销调查中必须停止使用“替代国”做法，美方反对给予中国市场经济地位的做法让人回想起冷战。
交通银行的分析师刘学智表示，今年中国对美出口强劲——并且对美国拥有巨额贸易顺差——这促使特朗普采取更强硬的态度。
今年前10个月，中国对美出口同比增长11.2% ,达到3468亿美元。据中国海关数据显示，同期内中国对美国的贸急顺差扩大7.3%，达到2250亿美元。
刘学智表示，鉴于铝等产能过剩行业将成为反倾销调查的重点，这可能会加大北京面临的压力，以“淘汰过剩生产设施，升级国内产业和改善出口结构”。不过野村证券经济学家赵阳表示，这些贸易摩擦不太可能升级为全面的贸易战。
他表示特朗普必须采取一些行动来兑现他的竞选承诺，但我不认为(双边)贸易不平衡的局面将从根本上得到改变。”
北京已经在贸易问题上作出了一些让步。上个与特朗普首次访华期间，两国除了签署价值2500亿美元的商业协议外，中国还承诺在未来几年里进一步开放金融市场，允许外商控制金融机构。
中国现代国际关系研究院高级研究员陈凤英表示，美中两国贸易关系“现在进入了一个关键阶段”。
她表示，特朗普政府中的对华问题鹰派人士一直在策划最近的行动，这是美国遏制中国在世界舞台上崛起的努力的一部分。
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