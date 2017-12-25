新加坡Grab在私人时间追踪司机 引争议

私召车公司Grab寻求追踪司机的定位和习惯，即便在没有接客的时候 – 这项举动引起了一些业内人士和司机的质疑。
据记者了解，该公司上个月底要求其租赁车合作商在车内安装追踪器，用来收集司机的数据，并生成日常报告。
报告数据包括车辆坐标、速度、加速、刹车和车门是否开启等。一旦车辆引擎发动，数据就自动开始收集。
Grab希望合作商在月底之前完成所有车辆的追踪器安装。
目前还不确定Grab是否也希望开自己私家车的司机也安装追踪器。
Grab和优步（Uber）都与租车公司合作，向司机供应私召车。司机不仅可以用来接客，还可以进行私人旅行。
虽然租车公司在车内安装追踪器的行为并不少见，尤其是用来找回丢失车辆或预防，意外发生，但业内人士表示这么详细的报告确实头一回听说。
一位不愿透露姓名的车主质问道，“Grab应当在车主没有做Grab工作的时候获取司机的数据吗？他们要求的数据尺度并不寻常。”
一位Grab发言人告诉记者，这样的追踪器产生的数据可以显示哪些司机一直展现安全驾驶行为。这些司机可以享受更少的保险费或租车费。
同时，这些数据也帮助Grab识别尽管签了Grab独家协议，仍然私下从优步接活的司机。
一家科技投资公司，动力工程新加坡基地创始人Li Jianggan说，Grab可能想要得到跟驾驶习惯和旅行模式有关的大数据。这些数据在将来会有其他作用，比如用以发展无人车科技。
但律师表示，不管怎样使用数据，隐私仍是一个问题。
对此，Grab发言人表示：“这次行动还只在摇篮阶段，我们会向司机分享更多信息，一旦计划定稿，我们会寻求他们的完全同意。”
此外，因为Grab要收集的数据很多，数据安全也是一个问题。
最近沸沸扬扬的优步信息泄露事件就是一个例子。在新加坡，有38万用户和司机的个人资料泄露，成为目前为止最大的信息泄露事件。
Grab表示，会坚定地保护司机和乘客的信息安全， 公司也采取安保和反欺诈措施，以防止信息泄露。
Grab司机对记者说，尽管他们并不喜欢在个人时间仍被追踪，但认为这是对Grab给予的利益的妥协。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost