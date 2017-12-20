全球债务状况拉响“最高警报” 或走向下一场金融危机

法媒称，很多经济学家感到担忧。国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织这样的大机构同样如此：全球债务与经济规模之比已达到闻所未闻的水平。
据法国《回声报》12月18日报道，国际清算银行指出，2006年至2016年，全球政府、企业和家庭累计债务与国内生产总值之比从234.6%增至275%。和平时期的债务膨胀程度从未如此之高。从2008年到2016年，仅富国家庭债务便从相当于国内生产总值的52%增至63%。IMF提出警告，在历史上，如果这一比例达到65%，那么之后三年内发生重大银行业危机的可能性就会大幅提升。
法国外贸银行研究部负责人帕特里克·阿蒂斯在最近一份报告中强调：“由于负债率和资产（股票、房产）价格持续上涨，经合组织成员面临诸多社会、政治、经济和金融危机的威胁。”众所周知谁应为此负责：七国集团的央行和这些国家的政治领导人。他们要么实施宽松货币政策，要么实施非常规货币政策，要么两者并举，通过购买公债向国际金融系统中注入大量流动性，进而造成了这种形势。
法兰西银行前副行长、国际清算银行前副总经理埃尔韦·阿农与国际清算银行前秘书长彼得·迪图斯在最新合著中批判此举是自杀行为。书名颇具启示意味：《改革在即：七国集团模式埋下定时炸弹》。
他们强调：“这些冒失鬼创建了一种依靠债务的增长模式，让我们直接走向下一场金融危机。”阿农预计：“当经济参与者意识到七国集团积累的债务已经难以为继，意识到金融资产价格不过是被极端货币政策这一造成当前过度投机的因素人为抬高之后，突然出现的信心缺失将成为系统性危机的启动器。”
自2008年以来的超宽松货币政策避免了20世纪30年代的大萧条重演。但这些措施本应是暂时性的，却一直在推行。“货币海啸”造成的只有许许多多的反常。
首先是负利率。很多欧洲国家政府借到钱还得到利息收入。
另一个反常体现在企业上，低利率促使企业以低成本举债。而企业这么做并不是为了进行长期的资本投资，而是为了回购股票。企业为了股东的利益抬高股价，增加分红并掌握大量现金。
但当通货膨胀恢复时，央行必须上调利率。美联储已经开始这么做了。它的动作极小。但欧洲央行和日本银行都没有加息。
利率和风险溢价的必然上升将给投资者造成极大损失。
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