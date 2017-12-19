中国出组合拳打“环保攻坚战” 污染者开始买单

境外媒体称，中国从19日开始将启动全国碳排放交易体系，把此前在北京等地试行的碳交易推广到全国。首先以电力公司为对象，然后将扩大到钢铁公司等制造业。此举将支持从燃煤发电转向天然气发电，有助于削减温室气体排放和改善大气污染。
据《日本经济新闻》12月19日报道，中国制定了到2030年左右将碳排放达到峰值的目标，碳交易将成为达成该目标的手段之一。中国自2013年之后，在北京、上海、天津、重庆、深圳、湖北、广东等地进行了碳交易试点。
报道称，在全国实行碳交易的计划，最初是针对石化、化工、建材、钢铁、有色、造纸、电力、航空等8个行业，年碳排放量超过2.6万吨的企业。此次主要针对电力行业，是因为没有搜集各行业完整准确的排放量数据。于是首先从容易掌握排放量的电力行业开始，再逐渐铺开。
中国政府希望通过电力公司的碳交易来削减煤炭发电。继钢铁、煤炭之后，中国今年把煤炭发电纳入削减产能的范围，提出了全年淘汰、停建、缓建煤电产能5000万千瓦以上的目标。
另据香港《南华早报》网站12月18日报道，中国将推出一项全国性方案，要求污染者为其造成的损害进行赔偿，这是政府为解决该问题采取的最新举措。
中央政府17日晚宣布，这项以七个省份试点项目为基础的《生态环境损害赔偿制度改革方案》将于2018年1月1日起在全国试行，目标是到2020年力争在全国范围内全面建立赔偿制度。
报道称，该方案将要求重大污染事件的责任企业对其造成的损害进行修复，或为进行修复的当地政府提供赔偿。这些企业还可能因为对环境造成的损害而被处以罚款。
环保部有关负责人称，这项改革将改变“企业污染、群众受害、政府买单”的情况。
该方案将涵盖大部分大气、地表水、地下水和土壤污染，但不包括适用海洋环境保护法的海洋生态环境损害。
报道称，环保部还将努力建立一个环境损害评估体系。这项新计划将赔偿权利人由省级政府扩大至市地级政府。这份指令还要求政府在磋商未能达成一致时对污染者提起赔偿诉讼。
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