美军获全新近战利器 美媒称M17手枪已投入实战

据美国“侦察勇士”网站12月3日报道称，美国陆军第101空降师成为首支接收该军种新型9毫米口径高科技手枪的部队，这款手枪的设计旨在大大提升步兵在洞穴、地道、爬行空隙、房屋和其他狭窄空间与敌人近身作战的能力。
陆军武器开发人员与军人们说，作为替代陆军现役的贝雷塔M9手枪的武器，M17和M18新款手枪预计会大大改变士兵徒步推进过程中的战术、技巧和策略。
101空降师发言人马丁·奥唐奈中校说：“士兵可以在近身作战中与敌人交手，单手与敌人较量。用M9很难做到这一点。”
新枪在构造上更加注重人体工学原理，因而更容易适应士兵各种握把技巧，可以在作战需要时迅速换手。据开发人员说，M17的射弹散布更加密集，功用增多，兼具下一代的精准度。
101空降师射击助理员安德鲁·弗林三级军士长说：“用这种武器可以迅速把枪从右手调换到左手。如果射击时手感不理想，握持不舒适，射击就不够精准。”
开发人员说，这两款新式手枪设计有手动保险、用于弱光条件下的自发光瞄准镜、能够安装各种附件的集成导轨，还有一个陆军通用的消音器转接套件，以便安装消音器或消焰器。
美国陆军单兵武器研究中心的产品主管史蒂文·鲍尔中校说：“新枪提高了目标识别能力和夜视能力。”
就快速演变的近身作战战术而言，在洞穴、地道、爬行空隙、阁楼和建筑物中以更强杀伤力进行机动的能力能让士兵更有效地获得攸关生死的火力，特别是在难以使用步枪的“近距离”作战之中。
快速出现的目标和瞬息万变的形势对近距离作战来说无法避免，一般要求士兵在军事对抗中快速决断，即时应变。开发人员强调，M17手枪在设计时特别针对这些方面提出的要求进行了技术提升。
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