司机撞倒9岁女孩怕担责，将其抱到偏僻处杀害

11月25日，湖北黄梅县一9岁女童陶秀丽失踪，家属再见到孩子的时候已经是一具冰冷的遗体。看着孩子身上的绷带，家属一度怀疑凶犯杀害孩子是为了“挖器官”，但真实的行凶原因他们却无论如何也没想到。
根据警方发布的案件通报，嫌犯行凶的原因竟然是因为开车不慎将女孩撞倒害怕承担交通肇事责任。嫌犯最终将女孩抱上车，然后带到偏僻处下了毒手。
9岁女童失踪后遇害
11月26日，微博网友“秀丽你在哪里”的一则寻人帖引起网友关注。发帖人称，其9岁的女儿陶秀丽，身高1.2米左右，穿蓝色牛仔衣、红裤子，于11月25日下午1点在湖北黄梅县杉木乡沙岭村陶家湾牌坊附近被人强行抱走，对方开一辆武汉牌白色马自达车。
据北京青年报报道，孩子的父亲陶先生告诉记者，“秀丽你在哪里”是孩子母亲专门为寻找女儿申请的账号。孩子今年上三年级，事发当天是周六，就在家门口玩耍。“邻居看到有人跟孩子说话，随后将其强行抱上车带走。”发现孩子失踪后，寻找几个小时无果，陶先生于当晚8点向黄梅县公安局报了案。
据当时目击村民称，自己外出时看到一辆白色汽车停在一边，有一名陌生男子跟陶秀丽在讲话。“由于村子就在马路边上，经常有陌生车和人经过，当时并没在意。事后知道孩子失踪才想起这个情景，至于之前车有没有撞到孩子，孩子是不是被这个陌生人抱走都不知道，只是猜测。”村民看到的这一幕，为警方寻找陶秀丽提供了线索。
28日中午，陶先生接到警方通知，女儿找到了，但已被杀害。“我母亲60几岁了，知道消息后，晕过去了好几次，我很担心她的身体，自己只能尽量地保持冷静”。
“挖器官”之说是怎么来的？
在等待警方对案件调查期间，对于凶手为何作案，还传出一则流言。家属们认为凶手杀害女孩是为了“挖器官”。
这则流言出现的原因在于女孩遗体的状态。陶先生最后见到女儿是在殡仪馆，“她的头发已经被全部剃掉，身上全是绷带，头部和肩部有多处伤口”。家人把孩子领回去埋葬后，陶先生的妻子通过“秀丽你在哪里”发消息称，“宝宝的器官全部被挖走了”。
陶先生解释说，找到孩子的第一现场家属都不在，在殡仪馆看到孩子身上的绷带有此怀疑，但不知道绷带之下是什么情况，询问警方也没有得到答案。另一个原因是家属们想不明白凶手为什么会对一个9岁女孩下毒手，于是就有了“谋害孩子为了挖器官”的说法。
对此一位刑警解释，家属其实是误会了，家属见到孩子遗体的状态其实是经过尸检后的正常状态。家属看到的剃光头发是尸检的必要程序，以检查颅骨是否有伤，如果外表有伤，为确定死因甚至要进一步提取脑组织。对非正常死亡者的尸检中，为了排除因病、因毒死亡等原因，需要提取死者的器官组织；为了确定死亡时间，会化验死者的胃容物，这都需要打开腹腔，家属们看到遗体缠着绷带，其实是法医完成尸检对遗体缝合后的状态。
凶手撞伤女童怕担责而杀人
最终警方的调查结果也证实了没有“挖器官”的说法，但行凶的目的更让家属感到愤怒，嫌犯竟然是为了害怕承担交通肇事责任而杀人！
黄梅县公安局发布通报称，接到报警后，经过一系列侦查工作，发现女童失踪案涉嫌刑事犯罪，并迅速锁定了涉案嫌疑人和涉案车辆。11月27日13时许，公安局抓获犯罪嫌疑人何某（黄梅县停前镇人，1988年生）。
据犯罪嫌疑人何某初步交代，11月25日13时许，其开车途经案发路段时，不慎将陶姓女童撞倒，由于害怕承担交通肇事责任，遂将女童抱上车，并拖至偏僻处杀害。后在何某的指认下，公安机关找到遇害陶姓女童遗体。目前，犯罪嫌疑人何某因涉嫌故意杀人，已被黄梅县公安局依法刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。
陶先生称，他不认识杀害女儿的嫌疑犯，更不可能有什么过节、仇怨。“嫌疑人被抓后我们家属也都没见过，我希望他被枪毙，还女儿一个公道。”
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